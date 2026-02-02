كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله ينعى السيد عبد الكريم نصر الله: قضى عمره محتسبًا صابرًا زاهدًا مجاهدًا
حزب الله ينعى السيد عبد الكريم نصر الله: قضى عمره محتسبًا صابرًا زاهدًا مجاهدًا

2026-02-02 13:33
بمزيد من الحزن والأسى، وتسليمًا بقضاء الله وحكمته ومشيئته، نعى حزب الله وفاة المربي الفاضل والعبد الصالح والمؤمن الصابر، السيد الحاج عبد الكريم نصرالله، والد سيد شهداء الأمة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي وافته المنية صباح هذا اليوم، بعد عمر قضاه محتسبًا، صابرًا، زاهدًا، مجاهدًا.

وقال حزب الله في بيان: "لقد كان الراحل السيد الجليل، بفضل الله، مَثَل الكلمة الطيبة والشجرة المباركة المتجذرة والثابتة، أنبتت فرعًا سامقًا امتدّ أثره إلى وجدان الأمة الإسلامية، لينثر معاني العز والكرامة والنصر والثبات والتضحية".

وأضاف: "إننا نتقدم بالعزاء من مولانا صاحب العصر والزمان (عج) ومن سماحة الإمام الخامنئي (دام ظله)، ومن سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، ومن العائلة الكريمة المضحية والمجاهدة، ومن كل المحبين لسماحة سيد شهداء الأمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يحشره مع أجداده الأطهار رسول الله (ص) وعترته آل بيته (ع)".

