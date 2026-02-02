أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان، أن السيد عبد الكريم نصر الله والد الأمين العام السابق لحزب الله سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، والذي وافته المنية صباح اليوم، "يمثل رمزية كبيرة فهو صانع القادة وصانع المجاهدين والشهداء".

وقال في تصريح لموقع "العهد" الإخباري على هامش مراسم تقبل العزاء برحيل السيد عيد الكريم نصر الله في مجمع الإمام السيد موسى الصدر في روضة الشهيدين في الغبيري: "يكفي أنه قدّم لهذه الأمة القائد الشهيد حسن نصر الله وقدّم جيلًا من المقاومين وجيلًا من المجاهدين الذين تربوا على يديه وبالتالي هو مصنع لهؤلاء المقاومين وهو منتج لهؤلاء الشهداء".

ولفت قبلان إلى أن الفقيد "أعطى لهذه الأمة في هذه المرحلة الكثير من هذه العزة والكرامة التي صنعها المجاهدون والشهداء".

وختم: "كان السيد عبد الكريم نصر الله واحدًا من الآباء الكبار الذين أعطوا لهذه الأمة ما رفع رأسها وما أعزها وما جعلها تعيش في هذه الحالة من الكرامة والمجد في هذه المرحلة".

