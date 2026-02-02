نعى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، السيد عبد الكريم نصر الله والد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله.

وقال في تصريح خاص لموقع "العهد" على هامش مراسم تقبل العزاء برحيل السيد عيد الكريم نصر الله في مجمع الإمام السيد موسى الصدر في روضة الشهيدين في الغبيري: "نستذكر برحيل السيد عبد الكريم نصر الله صفحة جهاده، التي قدمها بسماحة الأمين العام الشهيد الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله وحفيده السيد هادي ونستذكر كذلك الشهداء الذين قُدموا في هذه المسيرة".

أضاف الشيخ قبلان: "السيد عبد الكريم نصر الله، ربّى أحسن التربية، وزرع وحصد جهادًا وعزة وكرامة، نسأل الله تعالى أن يجمع بينه وبين سماحة السيد حسن نصر الله في جنة النعيم مع الأبرار والصديقين إنه شاء الله".

وختم: "رحمه الله، ورحم الله سماحة الشهيد الأسمى ورحم أيضًا السيد الهاشمي وكل الشهداء نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم ويجعلهم شفاءنا يوم القيامة".

