أعلنت قوات "اليونيفيل" في بيان أنها تبلّغت من الجيش "الإسرائيلي" يوم أمس بأنها ستنفذ نشاطًا جويًا لإسقاط مادة كيميائية فوق المناطق القريبة من الخط الأزرق في جنوب لبنان، موضحة أن جيش الاحتلال "طلب من قوات اليونيفيل البقاء بعيدًا وأن تظل تحت أمكنة مسقوفة، مما أجبرها على إلغاء أكثر من عشرة أنشطة".

وقالت "اليونيفيل" في بيانها: "لم يتمكّن حفظة السلام من القيام بعمليات عادية على نحو ثلث طول الخط الأزرق، ولم يتمكّنوا من استئناف أنشطتهم العادية إلا بعد مرور أكثر من تسع ساعات. وقد ساعدوا القوات المسلحة اللبنانية في جمع العيّنات لفحصها للتأكد من درجة سميتها".

وأكد البيان أن "هذا النشاط غير مقبول ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 1701"، لافتًا إلى أن" الإجراءات المتعمدة والمخطّطة التي قام بها الجيش "الإسرائيلي" لم تحدّ من قدرة قوات حفظ السلام على القيام بالأنشطة الموكلة إليها فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن تعرّض صحتهم وصحة المدنيين للخطر. كما أثارت مخاوف بشأن آثار هذه المادّة الكيميائية غير المعروفة على الأراضي الزراعية المحلية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على عودة المدنيين إلى منازلهم وأرزاقهم على المدى الطويل".

ولفت البيان إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يسقط فيها الجيش "الإسرائيلي" مواد كيميائية مجهولة من طائراته فوق لبنان".

وختم البيان: "إننا نواصل تذكير الجيش "الإسرائيلي" بأن الطلعات الجوية التي تقوم بها طائراته فوق لبنان تشكّل انتهاكا للقرار 1701، وأن أي نشاط يعرّض قوات حفظ السلام والمدنيين للخطر يشكّل مصدر قلق بالغ. وندعو الجيش "الإسرائيلي" مرة أخرى إلى وقف جميع هذه الأنشطة والعمل مع قوات حفظ السلام لدعم الاستقرار الذي نعمل جميعًا على تحقيقه".

