عدوان صهيوني جديد على بلدتَي عين قانا وكفرتبنيت
2026-02-02 16:09
نفذ طيران العدو الصهيوني عدواناً عنيفًا جديدًا، استهدف عددًا من المنازل السكنية في بلدتي كفرتبنيت وعين قانا جنوب لبنان، ما أدى الى إلحاق أضرار كبيرة في منازل المواطنين الآمنين وممتلكاتهم داخل أحياء البلدتين، سبق ذلك تحليق مكثّف للطيران المسيَّر الذي اخترق الأجواء والسيادة اللبنانية منذ الصباح الباكر.

أحد أبناء بلدة كفر تبنيت؛ الحاج محمد حمد، علّق على العدوان الإسرائيلي، كاشفًا أن المبنى المستهدف والذي جرى تدميره يقطن فيه 17 عسكريًا بينهم رائد في الجيش اللبناني، وأكد أن هذ العدوان الذي يهدف للضغط على بيئة المقاومة لن يجدي العدو نفعًا.   
يذكر أن المبنى المستهدف في عين قانا يعود أيضًا لموظف في الدولة اللبنانية وهو عضو في بلدية البلدة، وقد تمنى صاحب المنزل المستهدف من المعنيين في قيادة الجيش ألَّا يرضخوا للتهديد "الإسرائيلي". 

وكانت قوة معادية تسللت فجرًا، إلى بلدة عيتا الشعب، وعمدت إلى تفخيخ منزلين وتدميرهما، وقد استهدفت قوات العدو بعد ظهر اليوم المنطقة الواقعة بين بلدتَي الصلحاني وراميا جنوب بالقذائف المدفعية.

