كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كلمة الإمام الخامنئي في السنويّة السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلاميّة

لبنان

حزب الله ينعى الفقيد القائد الحاج علي سلهب: بذل نفسه وعمره في إعلاء راية المقاومة
لبنان

حزب الله ينعى الفقيد القائد الحاج علي سلهب: بذل نفسه وعمره في إعلاء راية المقاومة

2026-02-02 16:20
132

نعى حزب الله بمزيد من الرضا والتسليم والاعتزاز، فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب "الحاج مالك"‏ والذي ارتحل بعد صراع مع المرض مختتمًا تاريخًا مديدًا من العطاء والتضحية والجهاد.

وأشار حزب الله في بيانٍ إلى أنَّه منذ ‏انطلاقة المقاومة حضر الفقيد القائد مجاهدًا في ساحاتها المختلفة باذلًا نفسه وعمره وكلّ ما يملك ‏في سبيل إعلاء رايتها والتصدي للاحتلال "الإسرائيلي" والتكفيري على جبهتي الجنوب والبقاع.‏

‏وأضاف: "كان الحاج أبو أحمد سلهب علمًا من أعلام المقاومة الإسلامية في لبنان ومن صناع انتصاراتها، ‏وكان قائدًا لا يكل ولا يمل مهما اشتدت الأزمات والصعاب، وهو عايش أجيالًا من المجاهدين ‏الذين ترك فيهم بصمته القيادية والتربوية".‏

وتابع: "لقد التحق القائد الحاج أبو أحمد سلهب بركب من سبقه من إخوانه المجاهدين والشهداء وهو في ‏شوق إليهم، وبعد أن صدق العهد مع ربه وانتظر لقائه بكلّ احتساب وأمل وصبر". ‏

وتقدّم حزب الله بالعزاء من جميع مجاهديه ومن كلّ المقاومين والأحرار بفقدان القائد أبو أحمد ‏سلهب داعيًا الله تعالى أن يتقبله مجاهدًا صادقًا مضحيًا وأن يحشره في مرتبة الشهداء مع من ‏أحب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.‏

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله يشيّع فقيد الجهاد والمقاومة القائد الجهادي الحاج علي سلهب في بريتال
حزب الله يشيّع فقيد الجهاد والمقاومة القائد الجهادي الحاج علي سلهب في بريتال
لبنان منذ 37 دقيقة
العتبة المقدّسة للسيدة خولة (ع) تُحيي مولد الإمام المهدي (عج)
العتبة المقدّسة للسيدة خولة (ع) تُحيي مولد الإمام المهدي (عج)
لبنان منذ 49 دقيقة
نبذة عن فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد علي حسن سلهب
نبذة عن فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد علي حسن سلهب
لبنان منذ ساعة
بالفيديو | فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب
بالفيديو | فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب "الحاج مالك"
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
حزب الله يشيّع فقيد الجهاد والمقاومة القائد الجهادي الحاج علي سلهب في بريتال
حزب الله يشيّع فقيد الجهاد والمقاومة القائد الجهادي الحاج علي سلهب في بريتال
لبنان منذ 37 دقيقة
نبذة عن فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد علي حسن سلهب
نبذة عن فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد علي حسن سلهب
لبنان منذ ساعة
بالفيديو | فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب
بالفيديو | فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب "الحاج مالك"
لبنان منذ ساعتين
بالصور| تشييع الشهيد السعيد على الهادي الحاقاني في روضة جنة الزهراء (ع)
بالصور| تشييع الشهيد السعيد على الهادي الحاقاني في روضة جنة الزهراء (ع)
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة