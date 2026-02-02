لبنان
حزب الله ينعى الفقيد القائد الحاج علي سلهب: بذل نفسه وعمره في إعلاء راية المقاومة
نعى حزب الله بمزيد من الرضا والتسليم والاعتزاز، فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب "الحاج مالك" والذي ارتحل بعد صراع مع المرض مختتمًا تاريخًا مديدًا من العطاء والتضحية والجهاد.
وأشار حزب الله في بيانٍ إلى أنَّه منذ انطلاقة المقاومة حضر الفقيد القائد مجاهدًا في ساحاتها المختلفة باذلًا نفسه وعمره وكلّ ما يملك في سبيل إعلاء رايتها والتصدي للاحتلال "الإسرائيلي" والتكفيري على جبهتي الجنوب والبقاع.
وأضاف: "كان الحاج أبو أحمد سلهب علمًا من أعلام المقاومة الإسلامية في لبنان ومن صناع انتصاراتها، وكان قائدًا لا يكل ولا يمل مهما اشتدت الأزمات والصعاب، وهو عايش أجيالًا من المجاهدين الذين ترك فيهم بصمته القيادية والتربوية".
وتابع: "لقد التحق القائد الحاج أبو أحمد سلهب بركب من سبقه من إخوانه المجاهدين والشهداء وهو في شوق إليهم، وبعد أن صدق العهد مع ربه وانتظر لقائه بكلّ احتساب وأمل وصبر".
وتقدّم حزب الله بالعزاء من جميع مجاهديه ومن كلّ المقاومين والأحرار بفقدان القائد أبو أحمد سلهب داعيًا الله تعالى أن يتقبله مجاهدًا صادقًا مضحيًا وأن يحشره في مرتبة الشهداء مع من أحب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.