نعى حزب الله بمزيد من الرضا والتسليم والاعتزاز، فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب "الحاج مالك"‏ والذي ارتحل بعد صراع مع المرض مختتمًا تاريخًا مديدًا من العطاء والتضحية والجهاد.

وأشار حزب الله في بيانٍ إلى أنَّه منذ ‏انطلاقة المقاومة حضر الفقيد القائد مجاهدًا في ساحاتها المختلفة باذلًا نفسه وعمره وكلّ ما يملك ‏في سبيل إعلاء رايتها والتصدي للاحتلال "الإسرائيلي" والتكفيري على جبهتي الجنوب والبقاع.‏

‏وأضاف: "كان الحاج أبو أحمد سلهب علمًا من أعلام المقاومة الإسلامية في لبنان ومن صناع انتصاراتها، ‏وكان قائدًا لا يكل ولا يمل مهما اشتدت الأزمات والصعاب، وهو عايش أجيالًا من المجاهدين ‏الذين ترك فيهم بصمته القيادية والتربوية".‏

وتابع: "لقد التحق القائد الحاج أبو أحمد سلهب بركب من سبقه من إخوانه المجاهدين والشهداء وهو في ‏شوق إليهم، وبعد أن صدق العهد مع ربه وانتظر لقائه بكلّ احتساب وأمل وصبر". ‏

وتقدّم حزب الله بالعزاء من جميع مجاهديه ومن كلّ المقاومين والأحرار بفقدان القائد أبو أحمد ‏سلهب داعيًا الله تعالى أن يتقبله مجاهدًا صادقًا مضحيًا وأن يحشره في مرتبة الشهداء مع من ‏أحب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.‏

