نعى "تجمع العلماء المسلمين" إلى "الأمة الإسلامية السيد الجليل والأديب المقاوم ووالد سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (قدس سره)، السيد عبد الكريم نصر الله الذي كان له حضوره المميز في ساحة العمل الجهادي ويكفي أنه قدم لهذه الأمة قائدا فذا وزعيما مقاوما ونهجا رساليا متمثلا بسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (قدس سره)".

وأشار التجمع في بيان، الى أن "المجاهدين المقاومين الأبطال كانوا يرون فيه والدا عطوفا وأبا حنونا، وبفقده أحسوا باليتم مرة أخرى بعد فقدهم لقائدهم وملهم مسيرتهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله".

وسأل "المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه ويجمع بينه وبين جده رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام)، وولده الشهيد الأسمى"، متقدما من "عائلته بأسمى آيات العزاء"، سائلا "المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وأكد أنه "برحيل السيد عبد الكريم نصر الله فقدنا قامة شامخة محبة للإسلام وساعيا للوحدة الإسلامية، وكان يفرح عندما نلتقي به، بأن يجتمع علماء من أهل السنة والجماعة والشيعة الإمامية في عمل واحد وتجمع واحد يؤكد على أن الإسلام واحد ولا يفرق بين أهله إلا العدو الذي يريد الشر بأمتنا".

