لبنان
نبذة عن فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد علي حسن سلهب
نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية نبذة عن فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب "الحاج مالك"، وهي كالآتي:
- وُلد في بلدة بريتال البقاعية في الأول من آذار 1963.
- التحق بصفوف المقاومة الإسلامية عام 1983 وتدرج في العديد من المواقع والمسؤوليات الجهادية بين مختلف الاختصاصات العسكرية.
- عُيّن نائبًا لمسؤول العمليات في الوحدة العسكرية المركزية في عام 1998 ثم تولّى تِباعًا مسؤولية محوري الإقليم والخيام.
- تسلّم مسؤولية "وحدة نصر" في عام 2004، والقيادة العسكرية المسؤولة عن مواجهة العدوان التكفيري في عام 2016.
- قاد وشارك في العديد من العمليات النوعية قبل وبعد تحرير عام 2000، من بينها عملية عرمتى، وعملية الغجر، وعمليتَي الأسر في عام 2000 و 2006.
- خضع للعديد من الدورات العسكرية والقيادية.
- توفاه الله مجاهدًا محتسبًا بعد صراع مع المرض في 2 شباط/فبراير 2026.