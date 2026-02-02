نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية نبذة عن فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب "الحاج مالك"، وهي كالآتي:

- وُلد في بلدة بريتال البقاعية في الأول من آذار 1963.

- التحق بصفوف المقاومة الإسلامية عام 1983 وتدرج في العديد من المواقع والمسؤوليات الجهادية بين مختلف الاختصاصات العسكرية.

- عُيّن نائبًا لمسؤول العمليات في الوحدة العسكرية المركزية في عام 1998 ثم تولّى تِباعًا مسؤولية محوري الإقليم والخيام.

- تسلّم مسؤولية "وحدة نصر" في عام 2004، والقيادة العسكرية المسؤولة عن مواجهة العدوان التكفيري في عام 2016.

- قاد وشارك في العديد من العمليات النوعية قبل وبعد تحرير عام 2000، من بينها عملية عرمتى، وعملية الغجر، وعمليتَي الأسر في عام 2000 و 2006.

- خضع للعديد من الدورات العسكرية والقيادية.

- توفاه الله مجاهدًا محتسبًا بعد صراع مع المرض في 2 شباط/فبراير 2026.



الكلمات المفتاحية