نبذة عن فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد علي حسن سلهب
نبذة عن فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد علي حسن سلهب

2026-02-02 18:19
نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية نبذة عن فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد الحاج علي حسن سلهب "الحاج مالك"، وهي كالآتي:

- وُلد في بلدة بريتال البقاعية في الأول من آذار 1963. 
- التحق بصفوف المقاومة الإسلامية عام 1983 وتدرج في العديد من المواقع والمسؤوليات الجهادية بين مختلف الاختصاصات العسكرية. 
- عُيّن نائبًا لمسؤول العمليات في الوحدة العسكرية المركزية في عام 1998 ثم تولّى تِباعًا مسؤولية محوري الإقليم والخيام. 
- تسلّم مسؤولية "وحدة نصر" في عام 2004، والقيادة العسكرية المسؤولة عن مواجهة العدوان التكفيري في عام 2016. 
- قاد وشارك في العديد من العمليات النوعية قبل وبعد تحرير عام 2000، من بينها عملية عرمتى، وعملية الغجر، وعمليتَي الأسر في عام 2000 و 2006. 
- خضع للعديد من الدورات العسكرية والقيادية. 
- توفاه الله مجاهدًا محتسبًا بعد صراع مع المرض في 2 شباط/فبراير 2026.
 

