زار السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، مقام السيدة خولة (ع) ومرقد السيد عباس الموسوي، في مدينة بعلبك، الاثنين 2 شباط/فبراير 2026، بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

وكان في استقبال أماني في مرقد السيد الموسوي مسؤول منطقة البقاع في حزب لبنان؛ حسين النمر، وشخصيات وفعاليات.

ووضع أماني إكليلًا من الورد أمام المرقد الشريف، ثم ألقى كلمة قال فيها: "مضى ثلث قرن على استشهاد الشهيد العزيز (السيد الموسوي)، وهذا يعني أنّ نهجه وخطه موجودان. ونذكر شهادة سماحة السيد حسن نصر الله وسماحة السيد هاشم صفي الدين وباقي الشهداء، وهم على خط واحد".

من جهته، خاطب السيد ياسر الموسوي؛ نجل السيد عباس الموسوي، السفير الإيراني بالقول: "إنّنا مستمرون معًا إنّ شاء الله في حماية المقاومة تحت عباءة السيد القائد (الإمام السيد علي الخامنئي). هذه الأمة سوف تبقى متألّقة ومنتصرة".

وانتقل أماني والوفد المرافق له إلى مقام السيد خولة (ع)، حيث جدّد تأكيده على وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب الشعب اللبناني الذي يعاني جرّاء استمرار الاعتداءات الصهيونية.

وقال أماني: "هذه الزيارة تُعتبَر تواصلًا من الشعب الإيراني مع الشعب اللبناني بغض النظر عن التواصل الموجود بين الحكومتَين الإيرانية واللبنانية، وهذا كلّه يدل على أنّ الإيرانيين شركاء للبنانيين في همومهم ومعاناتهم".

من ناحيته، قال مدير العتبة المقدسة حسين نصر الله: "نحن اللبنانيون نرى أنّ الجمهورية الإسلامية هي الحصن الحصين لنا والدرع الواقي لنا بكل ما قدمّته قولًا وفعلًا".

وفي ختام زيارته، جال أماني في أرجاء مقام السيدة خولة (ع) واطَّلع على المشاريع التي نفّذتها "الهيئة الشعبية الإيرانية" لمساعدة لبنان.

الكلمات المفتاحية