لبنان

فرق مجلس الجنوب تقدم مساعدات لأهالي عين قانا وكفر تبنيت عقب العدوان الصهيوني
لبنان

فرق مجلس الجنوب تقدم مساعدات لأهالي عين قانا وكفر تبنيت عقب العدوان الصهيوني

2026-02-02 20:40
واكبت فرق من مجلس الجنوب بتوجيهات من رئيسه المهندس هاشم حيدر العائلات المنكوبة جراء العدوان الجوي "الإسرائيلي" الذي استهدف بعد ظهر اليوم، بلدتي كفر تبنيت وعين قانا، وأدى إلى تدمير مبنيين بشكل كامل وإلحاق أضرار فادحة بعشرات الشقق السكنية.

وأشار بيان للمجلس، إلى أنه "تم تقديم مساعدات وحاجات ضرورية وأغطية لأكثر من 36 عائلة متضررة في كفر تبنيت، ونحو 10 عائلات في بلدة عين قانا"، لافتًا إلى أنّ الفرق الفنية ستباشر "صباح غد الثلاثاء، بإشراف رئيس مكتب النبطية يوسف مهدي، إجراء مسح ميداني شامل على الأضرار وإعداد تقارير بها لتقديم تعويضات مادية لاحقاً لأصحابها".

من جهتها، أصدرت بلدية كفر تبنيت البيان الآتي: "بداية لا بد من أن نتوجه بأشد عبارات الاستنكار والإدانة للعدوان الهمجي والبربري الصهيوني الذي لا يزال يستهدف أبناءنا المدنيين وأرزاقنا وبلداتنا الجنوبية، ونتساءل عن دور الدولة في بسط الأمن والأمان على هذا القسم من الوطن لبنان".

وأضافت: "تضامنًا مع أهلنا الذين تضررت منازلهم جراء الغارة "الإسرائيلية" الأخيرة، والتي أدت إلى أضرار جسيمة في عدد كبير من المباني والوحدات السكنية، وبناء على حجم الأضرار، حيث يقدر عدد الوحدات السكنية المتضررة بنحو 35 وحدة، نتوجه بنداء أخوي وإنساني إلى أهلنا الغيورين وأصحاب النخوة في البلدة، ممن تتوافر لديهم شقق سكنية أو محال صالحة للسكن، للمبادرة إلى الإسهام في إيواء العائلات المتضررة ولو بشكل مؤقت، ريثما يتم تأمين الحلول المناسبة".

كذلك، أكّدت البلدية أنّ "هذه المبادرة تعبر عن أصالة مجتمعنا، وتجسد قيم التكافل والتضامن التي عرف بها أهل بلدتنا في الشدائد. للإعانة في هذا الملف، يمكنكم التواصل على الرقم 70436851 حماكم الله ورد عنكم كيد العدوان".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني مجلس الجنوب
