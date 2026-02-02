كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
رئيس الوزراء الأردني لعراقجي: لن نكون منطلقًا لأيّ عمل عسكري ضد إيران
2026-02-02 20:59

2026-02-02 20:59
57

أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني؛ أيمن الصفدي، "ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلًا وحيدًا لحل الملفات الإقليمية".

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، الاثنين 2 شباط/فبراير 2026، إنّ "الصفدي شدّد خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على دعم المملكة لكل الجهود المستهدفة خفض التصعيد وإنهاء التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة"، آمِلًا بأنْ "تؤدّي الحلول الدبلوماسية إلى استقرار دائم وشامل".

وفيما أكّد الصفدي "موقف المملكة الثابت برفض خرق سيادة الدول واحترام القانون الدولي"، شدّد على أنّ "الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي، ولن يسمح لأيّ جهة بخرق أجوائه لتكون منطلقًا لأيّ عمل عسكري ضد إيران، تهدّد أمنها وسلامة مواطنيها، وسيتصدّى بكل إمكاناته لأيّ محاولة لخرق أجوائه".

من جهته، ثمّن عراقجي "مواقف الأردن وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي"، واتَّفق الوزيران على "استمرار التواصل والتشاور بشأن التطوّرات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء التوتر وتفعيل الحوار لتحقيق ذلك"، وفق البيان.

الأردن ايران عباس عراقجي أيمن الصفدي رئيس الوزراء الأردني
