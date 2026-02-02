كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

جبهة العمل الإسلامي تعزّي بوفاة والد السيد نصر الله: اشتاق إلى ولده فلحق به 
لبنان

جبهة العمل الإسلامي تعزّي بوفاة والد السيد نصر الله: اشتاق إلى ولده فلحق به 

2026-02-02 21:55
63

تقدّمت جبهة العمل الإسلامي في لبنان بـ"العزاء إلى قيادة حزب الله والأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وعائلة سيد المقاومة وشهيد محورها الأسمى" بـ"وفاة عبد الكريم نصر الله والد الشهيد السيد حسن نصر الله".

وقالت الجبهة، في بيان، الاثنين 2 شباط/فبراير 2026: "إنّ العين لتدمع والقلب ليفجع، إنّنا على فراقك يا حاج عبد الكريم نصر الله محزونون".

أضافت: "حين يرحل الكبار، ومن كان لهم أثر كبير في مشروع الوحدة الإسلامية وفي نهج المقاومة كخيار إستراتيجي وفي توحيد الصف الإسلامي وجمع كلمة المسلمين وفي الاعتصام بحبل الله، حين يرحلون تبقى ذكراهم خالدة من خلال أفعالهم المستمرّة بعد رحيلهم، وهكذا كان والد الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، الحاج عبد الكريم نصر الله رحمه الله".

وتابعت قولها: "لقد اشتاق الوالد إلى ولده فلحق به سريعًا دون تأخير، فعزاؤنا أنّ الحاج عبد الكريم لم يألُ جهدًا في التمسُّك والتشبُّث بخط ونهج وخيار من صنع للأمة تاريخًا ذهبيًا نقيًا خالصًا من الصدق والصفاء والوفاء بإسناده ونصرته لفلسطين الحبيبة وأهلها المظلومين، ومضى شهيدًا أسمى شامخًا في سبيل تلك القضية العادلة المحقة".

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد حسن نصر الله المقاومة عبد الكريم نصر الله جبهة العمل الإسلامي
