يواصل الثلاثي الأسطوري دايفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي احتكارهم لقائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم منذ عام 2004، وفق تصنيف مجلة "فوربس" الأميركية.

واستثمر بيكهام (50 عامًا) شعبيته الكبيرة ليتربّع على عرش اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم لمدة 10 سنوات متتالية، خلال مسيرته مع النوادي الكبيرة "مانشستر يونايتد" و"ريال مدريد" و"ميلان"، قبل اعتزاله بألوان نادي "باريس سان جيرمان" في عام 2013.

وحافظ بيكهام على صدارته للقائمة منذ عام 2004 حتى عام 2013. وكان عام 2008 الأعلى أجرًا بالنسبة إلى بيكهام، حينما كان لاعبًا في نادي "لوس أنجلوس غالاكسي" الأميركي، إذ وصل أجره السنوي إلى 50 مليون دولار.

وفي عام 2014، كسر رونالدو، اللاعب الأسبق لنوادي "سبورتنغ لشبونة" و"مانشستر يونايتد" و"ريال مدريد" و"يوفنتوس"، احتكار بيكهام وحلّ مكانه في صدارة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم لمدة 4 أعوام متتالية.

لكنْ، في عام 2018، أزاح ميسي أسطورة نادي "برشلونة" ولاعب "باريس سان جيرمان" السابق غريمه رونالدو عن صدارة القائمة لعامَيْن متتاليين، قبل أنْ يستعيد النجم البرتغالي مكانته في عام 2020.

وبين عامَي 2021 و 2025، تقاسم ميسي لاعب نادي "إنتر ميامي" ورونالدو نجم نادي "النصر" السعودي صدارة هذه القائمة.

غير أنّ رونالدو وصل إلى أعلى أجر سنوي للاعب كرة قدم على الإطلاق، فبلغ أجره السنوي، في عام 2025، 275 مليون دولار.



