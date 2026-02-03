في اليوم الـ١١٦ من "اتفاق" وقف إطلاق النار، استشهد فلسطيني بنيران الجيش "الإسرائيلي" خارج أماكن انتشاره جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

إذ أفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب أحمد عبد العال (19 عامًا) بنيران الجيش "الإسرائيلي" خارج مناطق انتشاره، في منطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة. كما أعلن الدفاع المدني إجلاء مصاب بنيران الجيش "الإسرائيلي" في حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس.

كما أطلقت الدبابات "الإسرائيلية" النار، بشكل مكثف، على وسط وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية غرب المدينة. ونسف جيش الاحتلال، في الليلة الماضية، مباني سكنية في مناطق انتشاره في مدينة رفح وخان يونس. وأصيب فلسطيني برصاص مسيّرة "إسرائيلية" في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة. وأطلقت آليات "إسرائيلية" النار شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ٥ فلسطينيين بنيران الجيش "الإسرائيلي" في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار؛ بلغ إجمالي عدد الشهداء ٥٣٢، إضافة إلى ١٤٤٧ مصابًا؛ في حين انتشلت طواقم الإسعاف جثامين ٧١٥ شهيدًا. وقالت وزارة الصحة في غزة :"إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان، في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، بلغ ٧١٨٠٠ والمصابين ١٧١٥٥٥.

