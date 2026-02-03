كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي فضل الله: قوة المقاومة من قوة شعبها والسيادة ليست مادة للتجريب 

فلسطين

شهيد بنيران الجيش
فلسطين

شهيد بنيران الجيش "الإسرائيلي" في خان يونس 

2026-02-03 10:30
خرق "اتفاق" وقف النار في غزة مستمر
38

في اليوم الـ١١٦ من "اتفاق" وقف إطلاق النار، استشهد فلسطيني بنيران الجيش "الإسرائيلي" خارج أماكن انتشاره جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. 

إذ أفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب أحمد عبد العال (19 عامًا) بنيران الجيش "الإسرائيلي" خارج مناطق انتشاره، في منطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة. كما أعلن الدفاع المدني إجلاء مصاب بنيران الجيش "الإسرائيلي" في حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس.

كما أطلقت الدبابات "الإسرائيلية" النار، بشكل مكثف، على وسط وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية غرب المدينة. ونسف جيش الاحتلال، في الليلة الماضية، مباني سكنية في مناطق انتشاره في مدينة رفح وخان يونس. وأصيب فلسطيني برصاص مسيّرة "إسرائيلية" في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة. وأطلقت آليات "إسرائيلية" النار شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ٥ فلسطينيين بنيران الجيش "الإسرائيلي" في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار؛ بلغ إجمالي عدد الشهداء ٥٣٢، إضافة إلى ١٤٤٧ مصابًا؛ في حين انتشلت طواقم الإسعاف جثامين ٧١٥ شهيدًا. وقالت وزارة الصحة في غزة :"إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان، في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، بلغ ٧١٨٠٠ والمصابين ١٧١٥٥٥.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
شهيد بنيران الجيش
شهيد بنيران الجيش "الإسرائيلي" في خان يونس 
فلسطين منذ 35 دقيقة
الاحتلال يُنهي أنشطة منظمة أطباء بلا حدود
الاحتلال يُنهي أنشطة منظمة أطباء بلا حدود
فلسطين منذ يوم
بعد إغلاق دام حوالي سنتيْن.. فتح معبر رفع بالاتجاهيْن
بعد إغلاق دام حوالي سنتيْن.. فتح معبر رفع بالاتجاهيْن
فلسطين منذ يوم
 بعد عام ونصف.. فتح تجريبي لمعبر رفح والاحتلال يترك الآلية النهائية مبهمة
 بعد عام ونصف.. فتح تجريبي لمعبر رفح والاحتلال يترك الآلية النهائية مبهمة
فلسطين منذ يومين
مقالات مرتبطة
شهيد بنيران الجيش
شهيد بنيران الجيش "الإسرائيلي" في خان يونس 
فلسطين منذ 35 دقيقة
الأرقام تكشف تصدع الكيان بعد خيبة 7 أكتوبر ديمغرافيًا
الأرقام تكشف تصدع الكيان بعد خيبة 7 أكتوبر ديمغرافيًا
عين على العدو منذ 16 ساعة
كيف انتصر
كيف انتصر "الاستراتيجي السنوار" على "التكتيكي نتنياهو"؟
عين على العدو منذ 17 ساعة
مليون توقيع.. حملة مغربية شعبية من أجل إنقاذ الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين 
مليون توقيع.. حملة مغربية شعبية من أجل إنقاذ الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين 
خاص العهد منذ 20 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة