قال عضو الكنيست عميت هليفي الذي يعدّ أحد أبرز الوجوه الشابة في صفوف حزب الليكود في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم" إنه يشعر بالذنب وبالمسؤولية عمّا حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأضاف "كنتُ عضوًا في لجنة الخارجية والأمن في الأشهر التي سبقت الحرب. سمعت ما قاله قادة المنظومة الأمنية، الذين أكدوا أن حماس مردوعة ولن تخاطر بأموالها ولا بمكانتها السلطوية. مراجعة الذات بالنسبة لي هي أنني سمعت هذه الأقوال واعتبرتها هراءً يدل على سوء فهم للعدو، لكنني التزمتُ الصمت لأنني قلت لنفسي إنني نائب جديد ولا ينبغي أن أكون "الحمار الذي يقفز إلى المقدمة". بعد عامين، أجد نفسي أواجه المفهوم ذاته القائل إن حماس مردوعة. نحن لم نهزم حماس بعد".

وردًا على سؤال بشأن خسارة الحرب، أجاب هليفي "أُبلغنا بأنه لن تدخل قوات تركية أو قطرية إلى داخل قطاع غزة. لكن في كل الأحوال، من الواضح أنه لا يمكن وصف ما جرى بأنه انتصار، لأننا لم نهزم العدو. صحيح أن حماس تلقت ضربة قاسية، وأن الجيش يسيطر طبوغرافيًا على معظم مدن غزة، لكن هذه ليست هزيمة حاسمة"، وتابع "حماس تعيد بناء قوتها بأبعاد وحشية، ولذلك يسعدني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح أن ستكون هناك سيطرة "إسرائيلية" كاملة من النهر إلى البحر. الهدف يجب أن يكون ما تم التعهّد به في قرار المجلس الوزاري الأول مع اندلاع الحرب: تدمير القدرات العسكرية لحماس، وعدم العودة مجددًا إلى سياسة الجولات".

وأعرب عن تأييده للاستيطان في غزة، وأردف "حقّنا فيها باعتبارها جزءًا من أرض "إسرائيل"، لا يقل عن حقّنا في "تل أبيب""، على حدّ زعمه.

