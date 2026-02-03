بأجواءٍ إيمانية عامرة بالفرح والبهجة وتجديد العهد والولاء، أُحييت ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر (عج) في عدد من البلدات، في مسيرات كشفية وشعبية واحتفالات حاشدة ونشاطات اجتماعية وصحية، نظّمها حزب الله وكشافة الإمام المهدي (عج). وشهدت مشاركة واسعة من الأهالي، تأكيدًا لمعاني الأمل والانتظار والوحدة المجتمعية.

الوردانية

أحيا حزب الله وكشافة الإمام المهدي (عج) في بلدة الوردانية ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج)، بأجواء من الفرح والبهجة وتجديدًا للعهد والولاء، فنُظمت فعالية جماهيرية حاشدة تخللها مسيرة كشفية وشعبية وتجمعًا في ساحة البلدة العامة، بحضور الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم وشخصيات سياسية واجتماعية وحشد من الأهالي.

انطلقت الفعالية بمسيرة جابت شوارع البلدة، انطلاقًا من جانب حسينية الوردانية، وتقدمها الفرق الكشفية وحملة الأعلام والصور، وسط الهتافات والأناشيد التي تحاكي المناسبة، وصولًا إلى ساحة البلدة؛ حيث أقيم التجمع المركزي. خلال التجمع، ألقى وزير العمل السابق الدكتور مصطفى بيرم كلمة شدد فيها على المعاني السامية لانتظار الفرج، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تجسد قيم الأمل والعدالة، مشددًا على أهمية التمسك بالنهج المقاوم والوحدة المجتمعية في مواجهة التحديات الراهنة، مباركًا للأمة الإسلامية هذا الميلاد الميمون.

بعدها، أضفى المنشد السيد حجازي حجازي أجواءً من الحماس والتفاعل الوجداني من خلال تأدية نشيد "سلام يا مهدي"، حيث شارك الجمهور، لاسيما الأطفال والناشئة، في ترديد كلمات النشيد الذي بات رمزًا عالميًا لهذه المناسبة، معبرين عن شوقهم وارتباطهم بالإمام المنتظر. اختتم النشاط بتوزيع الهدايا على المشاركين، في مشهد عكس التكاتف الاجتماعي والروح الإيمانية التي تمتاز بها بلدة الوردانية في إحياء المناسبات الدينية.

مسيرة كشفية في الجية

في السياق، لمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر (عج) والعيد السنوي لجمعية كشافة الإمام المهدي (عج)، نظم فوجا النبي يونس (ع) والحوراء زينب في السعديات، مسيرة حاشدة في بلدة الجية عكست عظمة المناسبة وروح الانتماء والولاء. شهدت المسيرة مشاركة واسعة تخطّت الـ 500 مشارك، ضمّت الكشفيين بمختلف مراتبهم، إلى جانب حضور لافت من عموم الأهالي وأبناء البلدة، في مشهدٍ جامع عبّر عن وحدة الصف والتفاعل الكبير مع هذه المناسبة المباركة.

في ختام المسيرة، قدّم المنشد السيد حجازي حجازي نشيد "سلام يا مهدي" الذي ردد كلماته المشاركون، معبرين عن مدى شوقهم لظهور الإمام الحجة المهدي المنتظر (عج).

احتفال في القماطية

كما أقام حزب الله احتفالًا حاشدًا في حسينية بلدة القماطية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي. بعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، قدم المنشد السيد حجازي حجازي نشيد "سلام يا مهدي" الذي تفاعل معه المشاركون تفاعلًا عاطفيًا واسعًا يعكس الارتباط العقائدي بالإمام المهدي (عج) بصفته منقذًا للبشرية جمعاء.

يوم صحي مجاني في حي السلم

في مناسبة ولادة منقذ البشريه الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف)، وفي إطار الوقوف إلى جانب الأهالي لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، نظّم العمل الاجتماعي في القطاع الاول بالتنسيق مع العمل الاجتماعي في منطقة بيروت والهيئة الصحية الإسلامية ووحدة المهن الحره في حزب الله وتجمع الصيادلة المسلمين، يومًا صحيًا مجانيًا في مركز الامام الرضا (ع) في حي السلم.

تخلل اليوم الصحي المجاني معاينات طبية في مختلف الاختصاصات، وفحوصات مخبرية وتصوير أشعة وتقديم أدوية للعديد من الأهالي المستفيدين، وذلك بإشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

مسيرة شموع واحتفال نسائي

كما نظّمت كشافة الإمام المهدي (عج) مسيرة شموع حاشدة، شارك فيها جمع من المؤمنين، رافعين صور الشهداء ومرددين هتافات تعجيل الفرج.

وانطلقت المسيرة من مقام نبي الله شيت (ع) باتجاه مقام السيد عباس الموسوي (رض) – جنة الشهداء، حيث أُقيمت زيارة صاحب الزمان (عج) عبر تلاوة زيارة آل يس، تلاها تجديد للبيعة من خلال أنشودة "سلام يا مهدي"، في أجواء إيمانية جسّدت معاني الانتظار والولاء لخط الشهداء.

وفي السياق نفسه، وبمناسبة ولادة بقية الله في أرضه، الحجة بن الحسن العسكري (عج)، أقامت الهيئات النسائية في حزب الله احتفالًا بهيجًا في بلدة حورتعلا، خُصص لعوائل وأطفال الشهداء، في أجواء امتزج فيها الفرح بروح التضحية والوفاء.

استُهلّ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمات معبّرة ألقاها عدد من أبناء الشهداء، أكدت تجديد العهد لصاحب الزمان (عج) والتمسك بنهج المقاومة، في مشهد عكس استمرارية العطاء عبر الأجيال. كما تخلل النشاط فقرات إنشادية ومدائح مهدوية بثّت الأمل بقرب الفرج، إلى جانب أنشطة تربوية وترفيهية هادفة أدخلت السرور إلى قلوب الأطفال.

واختُتم الاحتفال بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال المشاركين، تأكيدًا على الاهتمام بعوائل الشهداء ورعاية أماناتهم، وترسيخًا لنهج الوفاء الذي يشكّل ركنًا أساسيًا في العمل الاجتماعي والرسالي.

