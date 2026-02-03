نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء (3 شباط 2026)، حملة اقتحامات ومداهمات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن عشرة مواطنين، بينهم أسرى محررون.

وشهد مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس تسلل قوات خاصة من جيش الاحتلال، أعقبتها تعزيزات عسكرية داهمت عددًا من المنازل وفتشتها، واعتدت على شاب مريض من عائلة الكعبي، إلى جانب الاعتداء على سكان منزل آخر يعود لعائلة الطيطي.

وأسفرت الحملة في المخيم عن اعتقال خمسة شبان، هم: حمودة الطيطي، الأسير المحرر أمير أبو ريالة، عاصم كعبي ورشيد أحمد أبو عماشة.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل وحي الشيخ مؤنس جنوبي نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش داخل عدد من المنازل، قبل أن تعتقل الشاب يونس صبري القني.

كما طالت الاقتحامات مخيم العين غربي المدينة، حيث داهمت قوات الاحتلال عدة منازل واعتقلت الشاب أحمد أبو الريش، فيما اعتقلت الأسير المحرر وأستاذ علم الاجتماع في جامعة النجاح الوطنية مصطفى الشنار والأسير المحرر المدرس علاء حميدان، من منزليهما في حي المعاجين غربي نابلس.

الكلمات المفتاحية