إيران

الرئيس الإيراني: أوعزت بالموافقة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة
إيران

الرئيس الإيراني: أوعزت بالموافقة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة

2026-02-03 12:04
94

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه كلّف وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك استجابةً لطلب عدد من الحكومات الصديقة في المنطقة، مؤكدًا أن أي مسار تفاوضي يجب أن يقوم على أسس الكرامة والحكمة والمصلحة الوطنية، وفي أجواء بعيدة عن الضغوط والتهديدات.

وكتب بزشكيان، صباح اليوم الثلاثاء (3 شباط 2026)، في حسابه على منصة "اكس": "استجابةً لطلب الحكومات الصديقة في المنطقة بالرد على اقتراح رئيس الولايات المتحدة الأميركية بشأن المفاوضات، فقد وجّهتُ وزير الخارجية بأنه في حال توافر مناخ مناسب خالٍ من التهديدات وبعيدًا عن التوقعات غير المعقولة، فعليه تهيئة الأرضية لمفاوضات عادلة ومنصفة تقوم على مبدأ الكرامة والحكمة والمصلحة في إطار المصالح الوطنية".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي مسعود بزشكيان
