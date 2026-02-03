كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حماس تطلق نداءً عالميًا لمسيرات غاضبة: للضغط لوقف العدوان على غزة
حماس تطلق نداءً عالميًا لمسيرات غاضبة: للضغط لوقف العدوان على غزة

2026-02-03 12:06
دعت حركة حماس إلى تحرّك عالمي واسع، في مسيرات غاضبة وفعاليات ضاغطة، احتجاجًا على استمرار العدوان "الإسرائيلي" والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعلنت الحركة، في بيان، توجيه نداء إلى أصحاب الضمائر الحيّة والأحرار في الأمة العربية والإسلامية والعالم، من أجل التحرّك العاجل بأشكال المسيرات التضامنية والمسيرات الغاضبة كافة، في المدن والعواصم والساحات في العالم، رفضًا لسياسات حكومة الاحتلال واستمرار عدوانها على قطاع غزة.

وطالبت بأن تتحول الأيام المقبلة، لا سيما أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، إلى حراك عالمي متواصل ومتصاعد، يعكس صوت الضمير الإنساني وصرخته الحرة في مواجهة الاحتلال والعدوان والإبادة بحق سكان القطاع.

وأكدت الحركة أهمية تصعيد الضغط الجماهيري على حكومة الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها، والالتزام بوقف إطلاق النار، والبدء الفوري بفتح المعابر، وتقديم الإغاثة، والشروع في إعادة الإعمار. وأوضحت أن حكومة الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة بتكثيف الغارات والقصف المتواصل وارتكاب جرائم قتل ممنهجة عبر نسف وتدمير خيام ومنازل المدنيين العزّل، وتعميق معاناتهم الإنسانية المتفاقمة.

ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال، بقيادة بنيامين نتنياهو، تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار يوميًا وبشكل متعمد، تهربًا من التزاماتها أمام الوسطاء واستخفافًا بالقوانين والأعراف الدولية وانتهاكًا صارخًا للقيم والمبادئ الإنسانية.

