كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي  استطلاع: الوقت حان ليضع نتنياهو حدًا لمسيرته السياسية

إيران

إيران تزيح الستار عن مشروعات فضائية استراتيجية
إيران

إيران تزيح الستار عن مشروعات فضائية استراتيجية

2026-02-03 12:17
92

أُزيح الستار عن ثلاثة مشروعات فضائية إستراتيجية، وذلك خلال مراسم إحياء "اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء" بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين وخبراء هذا القطاع. شملت المشروعات المُعلَنة منظومات وقواعد فضائية وأقمارًا صناعية تمثل نقلة نوعية في مجالات البنى التحتية الفضائية والاتّصالات والتصوير عبر الأقمار الصناعية.

عُقدت مراسم إحياء اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء بمشاركة، العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة والدكتور سيد ستار هاشمي وزير الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة، إلى جانب جمع من الخبراء والناشطين في قطاع الفضاء بالبلاد.

خلال المراسم، استعرض الدكتور حسن سالاريه رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، في كلمة له، أبرز الإنجازات المحققة مؤخرًا، وشرح ما وصفه بـ"الأوائل" المسجلة في صناعة الفضاء الإيرانية خلال العام الماضي وفي عهد الحكومة الرابعة عشرة.

شهدت المراسم افتتاح وإزاحة الستار عن ثلاثة مشروعات فضائية إستراتيجية في مجالات البنى التحتية والاتّصالات والتصوير عبر الأقمار الصناعية. شملت هذه المشروعات منظومة "الشهيد سليماني" الفضائية وقاعدتي "سلماس" و"جناران" الفضائيتين، إضافة إلى كشف أولى صور القمر الصناعي "بايا".

تثبيت صاروخ الإطلاق "سيمرغ"

في إشارة إلى النجاحات الأخيرة في مجال منصات الإطلاق، قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية إن أبرز الإنجازات التي ينبغي التوقف عندها تثبيت الأداء العملي لصاروخ الإطلاق "سيمرغ" بوصفه منصة إطلاق محلية الصنع. أوضح أن هذا الصاروخ بات يمتلك القدرة على وضع حمولات تزن عدة مئات من الكيلوغرامات في مدار أرضي منخفض (LEO)، وهو ما يُعد إنجازًا إستراتيجيًا بالغ الأهمية للبلاد.

وأضاف أن معظم الأقمار الصناعية المستخدمة عالميًا حاليًّا، في المدارات الأرضية المنخفضة، تقع ضمن فئة الأوزان بين 200 و300 كيلوغرام، مؤكدًا أن هذه القدرة باتت متوافرة داخل إيران. كما أشار إلى أن الأقمار الاستشعارية والاتّصالية، والتي تُطوَّر ضمن منظومات الأقمار الصناعية (النانو، والميكرو، والميني ساتلايت)، يمكن إطلاقها بالاعتماد على هذه الإمكانات.

كشف أولى صور قمر "بايا" وجاهزية قاعدة جابهار

في سياق كلمته خلال مراسم اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء، قدّم رئيس منظمة الفضاء الإيرانية تفاصيل جديدة عن الوضع التشغيلي للأقمار الصناعية التي أُطلقت حديثًا ومستوى التقدم في مشروع منظومة "الشهيد سليماني" الفضائية، فضلًا عن أوضاع البنى التحتية الأرضية للفضاء في البلاد.

إزاحة الستار عن أولى صور القمر الصناعي "بايا"

أعلن سالاريه خبرًا وصفه بالسار بشأن القمر الصناعي الحكومي "بايا"، قائلًا إن اختبارات الأنظمة الفرعية للقمر أُنجزت بالكامل، ومن المقرر اليوم كشف أولى الصور المرسلة من هذا القمر الصناعي، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا وقيّمًا للبلاد.

تقدم مشروع منظومة "الشهيد سليماني"

في جزء آخر من كلمته، شدد نائب وزير الاتّصالات على تنمية دور القطاع الخاص في إطار مشروع منظومة الاتّصالات الفضائية ذات النطاق الضيق "الشهيد سليماني"، موضحًا أن هذا المشروع كان من أبرز محطات صناعة الفضاء خلال العام.

وأضاف أنه نُفّذ حتّى الآن عمليتا إطلاق تجريبيتين من دون المقياس الكامل (Sub - scale) ضمن هذه المنظومة. وأشار إلى أن عملية الإطلاق التي جرت، في شهر كانون الأول/ديسمبر، والتي رافقها استخدام وحدة نقل مدارية، شهدت تقييمًا ناجحًا للقمر الصناعي "كوثر" ولأجزاء رئيسة من الأنظمة الفرعية لمنظومة "الشهيد سليماني". وأكد أن عمليات الإطلاق الرئيسة للمنظومة، باستخدام نماذج بالحجم الكامل، ستنطلق مع بداية العام الإيراني الجديد.

الكلمات المفتاحية
الفضاء إيران
إقرأ المزيد
المزيد
باكبور: للسيد عبد الكريم نصر الله مكانةٌ مرموقة بين محبّي المقاومة والأمّة الإسلامية
باكبور: للسيد عبد الكريم نصر الله مكانةٌ مرموقة بين محبّي المقاومة والأمّة الإسلامية
إيران منذ 29 دقيقة
شمخاني: أميركا و
شمخاني: أميركا و"إسرائيل" كيان واحد في أي عدوان والردّ سيكون حتميًا ومتناسبًا
إيران منذ 3 ساعات
إيران تزيح الستار عن مشروعات فضائية استراتيجية
إيران تزيح الستار عن مشروعات فضائية استراتيجية
إيران منذ 4 ساعات
الرئيس الإيراني: أوعزت بالموافقة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني: أوعزت بالموافقة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
إيران تزيح الستار عن مشروعات فضائية استراتيجية
إيران تزيح الستار عن مشروعات فضائية استراتيجية
إيران منذ 4 ساعات
فجر العودة... يومٌ غيّر وجه إيران
فجر العودة... يومٌ غيّر وجه إيران
إيران منذ 21 ساعة
ألم تأخذ واشنطن العبرة من فشل الاتكال على
ألم تأخذ واشنطن العبرة من فشل الاتكال على "خلق" و"داعش" في حربها على إيران؟
مقالات منذ 3 أيام
عراقجي: مع الدبلوماسية العادلة ولإزلة التهديد قبل المفاوضات
عراقجي: مع الدبلوماسية العادلة ولإزلة التهديد قبل المفاوضات
إيران منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة