أُزيح الستار عن ثلاثة مشروعات فضائية إستراتيجية، وذلك خلال مراسم إحياء "اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء" بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين وخبراء هذا القطاع. شملت المشروعات المُعلَنة منظومات وقواعد فضائية وأقمارًا صناعية تمثل نقلة نوعية في مجالات البنى التحتية الفضائية والاتّصالات والتصوير عبر الأقمار الصناعية.

عُقدت مراسم إحياء اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء بمشاركة، العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة والدكتور سيد ستار هاشمي وزير الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة، إلى جانب جمع من الخبراء والناشطين في قطاع الفضاء بالبلاد.

خلال المراسم، استعرض الدكتور حسن سالاريه رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، في كلمة له، أبرز الإنجازات المحققة مؤخرًا، وشرح ما وصفه بـ"الأوائل" المسجلة في صناعة الفضاء الإيرانية خلال العام الماضي وفي عهد الحكومة الرابعة عشرة.

شهدت المراسم افتتاح وإزاحة الستار عن ثلاثة مشروعات فضائية إستراتيجية في مجالات البنى التحتية والاتّصالات والتصوير عبر الأقمار الصناعية. شملت هذه المشروعات منظومة "الشهيد سليماني" الفضائية وقاعدتي "سلماس" و"جناران" الفضائيتين، إضافة إلى كشف أولى صور القمر الصناعي "بايا".

تثبيت صاروخ الإطلاق "سيمرغ"

في إشارة إلى النجاحات الأخيرة في مجال منصات الإطلاق، قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية إن أبرز الإنجازات التي ينبغي التوقف عندها تثبيت الأداء العملي لصاروخ الإطلاق "سيمرغ" بوصفه منصة إطلاق محلية الصنع. أوضح أن هذا الصاروخ بات يمتلك القدرة على وضع حمولات تزن عدة مئات من الكيلوغرامات في مدار أرضي منخفض (LEO)، وهو ما يُعد إنجازًا إستراتيجيًا بالغ الأهمية للبلاد.

وأضاف أن معظم الأقمار الصناعية المستخدمة عالميًا حاليًّا، في المدارات الأرضية المنخفضة، تقع ضمن فئة الأوزان بين 200 و300 كيلوغرام، مؤكدًا أن هذه القدرة باتت متوافرة داخل إيران. كما أشار إلى أن الأقمار الاستشعارية والاتّصالية، والتي تُطوَّر ضمن منظومات الأقمار الصناعية (النانو، والميكرو، والميني ساتلايت)، يمكن إطلاقها بالاعتماد على هذه الإمكانات.

كشف أولى صور قمر "بايا" وجاهزية قاعدة جابهار

في سياق كلمته خلال مراسم اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء، قدّم رئيس منظمة الفضاء الإيرانية تفاصيل جديدة عن الوضع التشغيلي للأقمار الصناعية التي أُطلقت حديثًا ومستوى التقدم في مشروع منظومة "الشهيد سليماني" الفضائية، فضلًا عن أوضاع البنى التحتية الأرضية للفضاء في البلاد.

إزاحة الستار عن أولى صور القمر الصناعي "بايا"

أعلن سالاريه خبرًا وصفه بالسار بشأن القمر الصناعي الحكومي "بايا"، قائلًا إن اختبارات الأنظمة الفرعية للقمر أُنجزت بالكامل، ومن المقرر اليوم كشف أولى الصور المرسلة من هذا القمر الصناعي، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا وقيّمًا للبلاد.

تقدم مشروع منظومة "الشهيد سليماني"

في جزء آخر من كلمته، شدد نائب وزير الاتّصالات على تنمية دور القطاع الخاص في إطار مشروع منظومة الاتّصالات الفضائية ذات النطاق الضيق "الشهيد سليماني"، موضحًا أن هذا المشروع كان من أبرز محطات صناعة الفضاء خلال العام.

وأضاف أنه نُفّذ حتّى الآن عمليتا إطلاق تجريبيتين من دون المقياس الكامل (Sub - scale) ضمن هذه المنظومة. وأشار إلى أن عملية الإطلاق التي جرت، في شهر كانون الأول/ديسمبر، والتي رافقها استخدام وحدة نقل مدارية، شهدت تقييمًا ناجحًا للقمر الصناعي "كوثر" ولأجزاء رئيسة من الأنظمة الفرعية لمنظومة "الشهيد سليماني". وأكد أن عمليات الإطلاق الرئيسة للمنظومة، باستخدام نماذج بالحجم الكامل، ستنطلق مع بداية العام الإيراني الجديد.

الكلمات المفتاحية