كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تقدير "إسرائيلي": "الدولة العميقة" ذريعة "الليكود" لحماية نتنياهو

عين على العدو

 استطلاع: الوقت حان ليضع نتنياهو حدًا لمسيرته السياسية
عين على العدو

 استطلاع: الوقت حان ليضع نتنياهو حدًا لمسيرته السياسية

2026-02-03 12:20
71

نشرت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" نتائج استطلاع أجرته شركة "لازار للأبحاث" برئاسة مناحيم لازار أظهرت أن غالبية "الجمهور الإسرائيلي" (المستوطنين) تعتقد أن الوقت قد حان لكي يضع نتنياهو حدًا لمسيرته السياسية".

وطرحت "معاريف" السؤال الآتي: بعد أكثر من 18 عامًا في الحكم، هل ينبغي أن تنتهي المسيرة السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟ وأردفت "من المعروف أن نتنياهو، البالغ من العمر 76 عامًا، بدأ مسيرته السياسية عضوًا في الكنيست عن حزب "الليكود" عام 1988. وقد شغل منصب رئيس الوزراء في ست حكومات مختلفة توزعت على ثلاث فترات ولاية: الأولى بين عامي 1996 و1999، والثانية بين عامي 2009 و2021، أما ولايته الحالية، وهي الثالثة، فقد بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2022.

ووفق الصحيفة، طُرح في الاستطلاع السؤال: برأيك، ماذا ينبغي أن يحدث الآن مع بنيامين نتنياهو؟. وبحسب معطيات الاستطلاع، يرى غالبية "الإسرائيليين" (53%) أن الوقت قد حان لإنهاء الدور السياسي لنتنياهو، إما لأنه يُلحق ضررًا بـ"الدولة" (الكيان) (30%)، أو لأنه أنجز أيضًا أمورًا إيجابية إلى جانب السلبية وحان الوقت لأن "يُنهي مسيرته بكرامة" (23%)" وفق تعبير الاستطلاع. في المقابل، يعتقد 38% أن الوقت لم يحن بعد لإنهاء دوره السياسي، وأن عليه الترشح للانتخابات المقبلة للكنيست، بينما لم يُبدِ 9% رأيًا في الموضوع.

 أما بين ناخبي "المعارضة"، فهناك أغلبية كبيرة (60%) ترى أن نتنياهو يُلحق ضررًا بـ"الدولة" (الكيان) وعليه الرحيل، فيما يقول 28% إن الوقت قد حان "لإنهاء المسيرة بكرامة".

الكلمات المفتاحية
بنيامين نتنياهو
إقرأ المزيد
المزيد
"معاريف": الجيش "الإسرائيلي" يستعدّ للأسوأ
عين على العدو منذ ساعتين
تقدير
تقدير "إسرائيلي": "الدولة العميقة" ذريعة "الليكود" لحماية نتنياهو
عين على العدو منذ 4 ساعات
 استطلاع: الوقت حان ليضع نتنياهو حدًا لمسيرته السياسية
 استطلاع: الوقت حان ليضع نتنياهو حدًا لمسيرته السياسية
عين على العدو منذ 4 ساعات
تحليل
تحليل "إسرائيلي": ضربة قاضية من إيران لترامب
عين على العدو منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
المنطق
المنطق "الإسرائيلي" في قراءة المشهد الإيراني: حرب مفتوحة في فضاء اللايقين
مقالات منذ ساعتين
تقدير
تقدير "إسرائيلي": "الدولة العميقة" ذريعة "الليكود" لحماية نتنياهو
عين على العدو منذ 4 ساعات
 استطلاع: الوقت حان ليضع نتنياهو حدًا لمسيرته السياسية
 استطلاع: الوقت حان ليضع نتنياهو حدًا لمسيرته السياسية
عين على العدو منذ 4 ساعات
العدو يعوّل على لقاء نتنياهو وويتكوف والهدف التأثير في القرار الأمريكي
العدو يعوّل على لقاء نتنياهو وويتكوف والهدف التأثير في القرار الأمريكي
عين على العدو منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة