شيّع حزب الله وأهالي بلدة عبا والجوار الشهيد المجاهد علي داوود عميص الذي ارتقى إثر استهدافه بغارة "إسرائيلية".

انطلق موكب التشييع من مدخل البلدة؛ بعد أن أُقيمت مراسم تكريمية مهيبة للشهيد، إذ أدّت ثُلّة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للمقاومة، في ما شارك في التشييع شخصيات وفعاليات إلى جانب علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

بعد الصلاة على الجثمان الطاهر؛ جاب النعش الشارع الرئيسي للبلدة تتقدمه صور الشهداء والقادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة المهدي (عج) وحملة الأكاليل والرايات وسط الهتافات الحسينية والمندّدة بالعدوان "الإسرائيلي" والأميركي مؤكدة مواصلة درب المقاومة حتى النصر.

وعند جبانة البلدة وري جثمان الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

