كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

كلمة الشيخ قاسم في الاحتفال بالذكرى 33 لتأسيس المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم
كلمة الشيخ قاسم في الاحتفال بالذكرى 33 لتأسيس المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم

2026-02-03 13:56
137
15:47 |
الشيخ قاسم: من يريد أن يسجل اسمه في سجل الوطنية فليعمل على هذه العناوين الـ4 ثم ننتقل للاستراتيجية الوطنية التي تحمي لبنان
15:46 |
الشيخ قاسم لأدعياء السيادة: عدلوا اتجاهكم نحو الوطن وسيادته لنتكاتف معًا فنربح جميعًا
15:46 |
الشيخ قاسم لأدعياء السيادة: تعالوا لنعمل على عناوين الشرف والسيادة وهي وقف العدوان الانسحاب من الأراضي المحتلة وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
15:43 |
الشيخ قاسم: البعض لا يريد بناء الدولة بل يريد التشفي والانتقام ويواجهوننا بالشتائم والاهانات
15:43 |
الشيخ قاسم: عندما يشار إلى المقاومة وأنصارها بالسيادة والتحرير في كل العالم وأدعياء السيادة تحركهم أميركا
15:43 |
الشيخ قاسم: نحن مع إجراء الانتخابات وفق القانون الذي وافقوا عليه
15:42 |
الشيخ قاسم: في ظل هذا الوضع الصعب نحن نعمل على بناء الدولة ساهمنا بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة
15:42 |
الشيخ قاسم: وزراؤنا يعملون لكل لبنان بينما بعض الوزراء في الحكومة يجرون لبنان إلى الفتنة ويغرقونه في العتمة ويتصرفون بطريقة كأن الحكومة ورقة بيد الحزب الذين يعملون لديه
15:39 |
الشيخ قاسم: هناك تجربة 42 سنة المقاومة قامت بإجازات عظيمة ومن يهددنا بأن العدو يستطيع إيلامنا نقول له إننا نستطيع إيلام العدو ولكن كل شيء في وقته
15:39 |
الشيخ قاسم: وجود حزب الله وحركة أمل والقوى الوطنية وشرائح من مختلف الطوائف والجيش اللبناني ثروة وطنية قادرة على تحقيق الانجازات
15:39 |
الشيخ قاسم: السيد نصر الله أكبر رمز عالمي في التضحية والجهاد والشهادة أعطانا دفعًا كبيرًا إلى الأمام مع شعبنا الطيب الطاهر
15:39 |
الشيخ قاسم: حزب الله هو حزب الإمام المهدي (عج) ومستمرون على هذه القناعة ومنصورون بالشهادة والفوز على الأعداء ونقبل بهذين الطريقين
15:36 |
الشيخ قاسم: من يهدننا بالعدو نقول له بين السلّة والذلّة نحن مع الشهادة
15:34 |
الشيخ قاسم: طلبوا منّا بعد إعلان قيادة الجيش إصدار بيان بإنهاء وجودنا جنوب الليطاني يريدون أخذ أي كلمةٍ منا بينما لم يطلبوا شيئًا من "إسرائيل"
15:33 |
الشيخ قاسم: لم يعد مطلوبًا من لبنان أي شيء بما يتعلق بالاتفاق وعلى الخماسية أن تطالب "إسرائيل" بتنفيذ الاتفاق لا الضغط على لبنان
15:33 |
الشيخ قاسم للمسؤولين: اشرحوا للموفدين بأنكم لا تستطيعون الضغط على أهل وطنكم لأنهم قدموا الكثير من الشهداء والجرحى في سبيل الوطن
15:32 |
الشيخ قاسم: حاضرون في حزب الله لمناقشة كيفية مواجهة هذا العدو مع من يؤمن بالمقاومة
15:30 |
الشيخ قاسم: لا يجب القول إن هناك حزبًا مستهدفًا أو طائفة مستهدفة أو مناطق معينة مستهدفة بل هذا استهداف لكل الوطن
15:30 |
الشيخ قاسم: من يقف مع العدو كي يضغط علينا للاستلام لا يتصرف من موقع وطني فالسيادة مسؤولية وطنية جامعة
15:29 |
الشيخ قاسم: علينا أن نقول "لا" للعدو بقدر ما نستطيع وأن لا نستسلم وأن نواجه وذريعة إبطال القوة هي لإنهاء وجودنا
15:29 |
الشيخ قاسم: العدو يحتل أرضنا وهذا الوطن لنا مع إخواننا وأحبتنا ولا نقبل أن نتنازل عن الأرض وهم يعتدون على شريحة من هذا الوطن وهذا يضع المسؤولية على الجميع
15:27 |
الشيخ قاسم: عندما يتحدث الغرب عن "أمن إسرائيل" هم يريدون "إسرائيل الكبرى"
15:27 |
الشيخ قاسم: نحن بمرحلة الدفاع عن أرضنا وحقنا ووجودنا ونواجه عدوانا وجوديًا يريد الغاءنا
15:27 |
الشيخ قاسم: عندما لا يستطيع العدو استهداف المقاتلين يذهب لاستهداف المدنيين والبيوت والبلديات ويقتل أيًا كان
15:25 |
الشيخ قاسم: هل نحن نواجه احتلالًا أو نواجه مقاومةً بسبب اختلال التوازن؟ وهل نستسلم للاحتلال ونتنازل عن سيادتنا وأرضنا؟
15:24 |
الشيخ قاسم: أعزي بالفقيد الحاج أبو أحمد سلهب الذي تعرفه الوديان والسهول والجبال وهو من الرعيل الأول وأعزي بجميع الشهداء خاصة الذين ارتقوا في الفترة الأخيرة
15:23 |
الشيخ قاسم: أعزي بالفقيد المجاهد السيد عبد الكريم نصر الله والد سيد شهداء الأمة وأعزي عائلته وحزب الله بفقده
15:20 |
الشيخ قاسم: الفاسد هو من ينتقد مدارس الإمام المهدي ونحن نعمل لنشبه ما يريده الله عز وجل لا لنشبه أحدًا ولا نطلب من أحدٍ أن يشبهنا
15:18 |
الشيخ قاسم: مدارس المهدي "عج" تربي على المنهج التربوي الإسلامي وهي تربية الأنبياء التي أدت لحب الوطن والدفاع عن الأرض ونصرة المظلومين
15:17 |
الشيخ قاسم: تلتزم المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم بالمنهج اللبناني ووفق القوانين اللبنانية وتنافس في الامتحانات الرسمية على مستوى كل الوطن
15:17 |
الشيخ قاسم: عندما تتفوق مدارسها وتحقق إنجازات فإنها تقوم بعمل بناء سليم وجيد ومؤثر
15:15 |
الشيخ قاسم: مدارس المهدي "عج" تعلم تعليمًا وطنيًا والتفوق الموجود فيها يجعلها في مصاف المدارس الأولى تعليميًا في لبنان
15:14 |
الشيخ قاسم: نبارك للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم مرور 33 عامًا على تأسيسها وشعارها في هذا العام "مهدويون"
15:12 |
الشيخ قاسم: إيران تستمر وتستطيع هزيمة أميركا و"إسرائيل" في عملية المواجهة التي تحصل في هذا الزمان لأن من كان مع الله تعالى لا يمكن إلا أن ينتصر إن شاء الله
15:11 |
الشيخ قاسم: إيران هي درة التاج في العالم
15:11 |
الشيخ قاسم: هذه الجمهورية أعطت ضوءًا عظيمًا للحرية والاستقامة والأخلاق والجهاد والمقاومة والتحرير والمكانة على مستوى الإنسان المؤمن على وجه الأرض
15:10 |
الشيخ قاسم: مبارك لهذه الجمهورية وهذه الثورة وهذا الشعب ولكل المستضعفين في العالم هذا الانتصار العظيم
15:09 |
الشيخ قاسم: بمناسبة انتصار الثورة نهنئ هذا الشعب والقيادة وكل العاملين في الجمهورية الإسلامية
15:07 |
الشيخ قاسم: عندما نعود إلى القرآن الكريم والروايات النبوية الشريفة نجد أنها تؤكد لنا وجود رجل يظهر في آخر الزمان هو الإمام المهدي (عج)
15:07 |
الشيخ قاسم: هذا محل إجماع عند المسلمين السنّة والشيعة على حد سواء من خلال القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة
15:07 |
الشيخ قاسم: الوعد بالنصر موجود مع كل البلاءات ومع كل الصعوبات
15:06 |
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في احتفال المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم
15:05 |
الشيخ قاسم: نحن نؤمن بأن وعد الله تعالى لنا بأن يظهر الإمام (عج) وهذا الوعد يعطينا العزيمة والقوة
14:55 |
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في احتفال المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم
14:47 |
فقرة فنية بعنوان "فخر الانتماء" كلمات الشهيد الشاعر خريج مدارس المهدي "عج" السيد محمد يحيى حجازي
14:43 |
يوسف: مهدويون وعهدنا إلى سيدينا الأقدسين أن نبقى نستلهم منهما الرؤية ونتابع النهج
14:43 |
يوسف: لكم يا شيخنا الجليل دعائنا أن يحرسكم الله بعينه التي لا تنام
14:42 |
يوسف: مهدويون لا تزيدنا الإساءة إلا ثباتًا
14:41 |
يوسف: مهدويون نؤمن أن التنوع غنى وأن الشراكة قوة
14:38 |
يوسف: مهدويون يعني أننا معنيون بمواجهة تحديات التربية ونكافح مساعي الانحراف
14:36 |
مدير المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - مدارس المهدي "عج" الدكتور حسين يوسف: عهدنا أن نبقى مهدويين
14:28 |
كلمة مدير المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - مدارس المهدي "عج"
14:19 |
عرض فيلم عن المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - مدارس المهدي "عج"
14:08 |
بدء الاحتفال في الذكرى 33 لتأسيس المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم
