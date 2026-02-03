لبنان
لبنان
كلمة الشيخ قاسم في الاحتفال بالذكرى 33 لتأسيس المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم
15:47 |الشيخ قاسم: من يريد أن يسجل اسمه في سجل الوطنية فليعمل على هذه العناوين الـ4 ثم ننتقل للاستراتيجية الوطنية التي تحمي لبنان
15:46 |الشيخ قاسم لأدعياء السيادة: تعالوا لنعمل على عناوين الشرف والسيادة وهي وقف العدوان الانسحاب من الأراضي المحتلة وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
15:43 |الشيخ قاسم: البعض لا يريد بناء الدولة بل يريد التشفي والانتقام ويواجهوننا بالشتائم والاهانات
15:43 |الشيخ قاسم: عندما يشار إلى المقاومة وأنصارها بالسيادة والتحرير في كل العالم وأدعياء السيادة تحركهم أميركا
15:42 |الشيخ قاسم: في ظل هذا الوضع الصعب نحن نعمل على بناء الدولة ساهمنا بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة
15:42 |الشيخ قاسم: وزراؤنا يعملون لكل لبنان بينما بعض الوزراء في الحكومة يجرون لبنان إلى الفتنة ويغرقونه في العتمة ويتصرفون بطريقة كأن الحكومة ورقة بيد الحزب الذين يعملون لديه
15:39 |الشيخ قاسم: هناك تجربة 42 سنة المقاومة قامت بإجازات عظيمة ومن يهددنا بأن العدو يستطيع إيلامنا نقول له إننا نستطيع إيلام العدو ولكن كل شيء في وقته
15:39 |الشيخ قاسم: وجود حزب الله وحركة أمل والقوى الوطنية وشرائح من مختلف الطوائف والجيش اللبناني ثروة وطنية قادرة على تحقيق الانجازات
15:39 |الشيخ قاسم: السيد نصر الله أكبر رمز عالمي في التضحية والجهاد والشهادة أعطانا دفعًا كبيرًا إلى الأمام مع شعبنا الطيب الطاهر
15:39 |الشيخ قاسم: حزب الله هو حزب الإمام المهدي (عج) ومستمرون على هذه القناعة ومنصورون بالشهادة والفوز على الأعداء ونقبل بهذين الطريقين
15:34 |الشيخ قاسم: طلبوا منّا بعد إعلان قيادة الجيش إصدار بيان بإنهاء وجودنا جنوب الليطاني يريدون أخذ أي كلمةٍ منا بينما لم يطلبوا شيئًا من "إسرائيل"
15:33 |الشيخ قاسم: لم يعد مطلوبًا من لبنان أي شيء بما يتعلق بالاتفاق وعلى الخماسية أن تطالب "إسرائيل" بتنفيذ الاتفاق لا الضغط على لبنان
15:33 |الشيخ قاسم للمسؤولين: اشرحوا للموفدين بأنكم لا تستطيعون الضغط على أهل وطنكم لأنهم قدموا الكثير من الشهداء والجرحى في سبيل الوطن
15:30 |الشيخ قاسم: لا يجب القول إن هناك حزبًا مستهدفًا أو طائفة مستهدفة أو مناطق معينة مستهدفة بل هذا استهداف لكل الوطن
15:30 |الشيخ قاسم: من يقف مع العدو كي يضغط علينا للاستلام لا يتصرف من موقع وطني فالسيادة مسؤولية وطنية جامعة
15:29 |الشيخ قاسم: علينا أن نقول "لا" للعدو بقدر ما نستطيع وأن لا نستسلم وأن نواجه وذريعة إبطال القوة هي لإنهاء وجودنا
15:29 |الشيخ قاسم: العدو يحتل أرضنا وهذا الوطن لنا مع إخواننا وأحبتنا ولا نقبل أن نتنازل عن الأرض وهم يعتدون على شريحة من هذا الوطن وهذا يضع المسؤولية على الجميع
15:27 |الشيخ قاسم: عندما لا يستطيع العدو استهداف المقاتلين يذهب لاستهداف المدنيين والبيوت والبلديات ويقتل أيًا كان
15:25 |الشيخ قاسم: هل نحن نواجه احتلالًا أو نواجه مقاومةً بسبب اختلال التوازن؟ وهل نستسلم للاحتلال ونتنازل عن سيادتنا وأرضنا؟
15:24 |الشيخ قاسم: أعزي بالفقيد الحاج أبو أحمد سلهب الذي تعرفه الوديان والسهول والجبال وهو من الرعيل الأول وأعزي بجميع الشهداء خاصة الذين ارتقوا في الفترة الأخيرة
15:23 |الشيخ قاسم: أعزي بالفقيد المجاهد السيد عبد الكريم نصر الله والد سيد شهداء الأمة وأعزي عائلته وحزب الله بفقده
15:20 |الشيخ قاسم: الفاسد هو من ينتقد مدارس الإمام المهدي ونحن نعمل لنشبه ما يريده الله عز وجل لا لنشبه أحدًا ولا نطلب من أحدٍ أن يشبهنا
15:18 |الشيخ قاسم: مدارس المهدي "عج" تربي على المنهج التربوي الإسلامي وهي تربية الأنبياء التي أدت لحب الوطن والدفاع عن الأرض ونصرة المظلومين
15:17 |الشيخ قاسم: تلتزم المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم بالمنهج اللبناني ووفق القوانين اللبنانية وتنافس في الامتحانات الرسمية على مستوى كل الوطن
15:15 |الشيخ قاسم: مدارس المهدي "عج" تعلم تعليمًا وطنيًا والتفوق الموجود فيها يجعلها في مصاف المدارس الأولى تعليميًا في لبنان
15:14 |الشيخ قاسم: نبارك للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم مرور 33 عامًا على تأسيسها وشعارها في هذا العام "مهدويون"
15:12 |الشيخ قاسم: إيران تستمر وتستطيع هزيمة أميركا و"إسرائيل" في عملية المواجهة التي تحصل في هذا الزمان لأن من كان مع الله تعالى لا يمكن إلا أن ينتصر إن شاء الله
15:11 |الشيخ قاسم: هذه الجمهورية أعطت ضوءًا عظيمًا للحرية والاستقامة والأخلاق والجهاد والمقاومة والتحرير والمكانة على مستوى الإنسان المؤمن على وجه الأرض
15:10 |الشيخ قاسم: مبارك لهذه الجمهورية وهذه الثورة وهذا الشعب ولكل المستضعفين في العالم هذا الانتصار العظيم
15:09 |الشيخ قاسم: بمناسبة انتصار الثورة نهنئ هذا الشعب والقيادة وكل العاملين في الجمهورية الإسلامية
15:07 |الشيخ قاسم: عندما نعود إلى القرآن الكريم والروايات النبوية الشريفة نجد أنها تؤكد لنا وجود رجل يظهر في آخر الزمان هو الإمام المهدي (عج)
15:07 |الشيخ قاسم: هذا محل إجماع عند المسلمين السنّة والشيعة على حد سواء من خلال القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة
15:06 |بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في احتفال المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم
15:05 |الشيخ قاسم: نحن نؤمن بأن وعد الله تعالى لنا بأن يظهر الإمام (عج) وهذا الوعد يعطينا العزيمة والقوة
14:55 |بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في احتفال المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم
14:47 |فقرة فنية بعنوان "فخر الانتماء" كلمات الشهيد الشاعر خريج مدارس المهدي "عج" السيد محمد يحيى حجازي
14:36 |مدير المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - مدارس المهدي "عج" الدكتور حسين يوسف: عهدنا أن نبقى مهدويين