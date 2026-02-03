قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن هناك تعاونًا إقليميًا وجهودًا متواصلة تهدف إلى التهدئة بشأن إيران، مضيفًا أن قطر تدعم جهود خفض التوتر وتعزيز الحلول السلمية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

ورأى أنه يجب الخروج من حالة التوتر إلى حالة تفاوض في ما يخص ملف إيران.

وبخصوص غزة، دق الأنصاري ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني في القطاع الذي لم يحل إلى الآن، معتبرًا أنه "يجب فتح معبر رفح بشكل كامل لإدخال المساعدات لقطاع غزة ولا نقبل أن يستخدم كأداة ضغط".

وأوضح في هذا السياق أن الجهود الدولية مستمرة لضمان فتح معبر رفح بشكل كامل وضمان مرور المساعدات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه تم تسليم الجيش اللبناني 37 آلية تمثل الدفعة الأولى من هبة إجمالية تضم 162 آلية مخصصة لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية.

الكلمات المفتاحية