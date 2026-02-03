برعاية مسؤول منطقة بيروت في حزب الله السيد حسين فضل الله، ولمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)، افتتحت الهيئات النسائية في حزب الله وهيئة "طوبى الشبابية" في القطاع الثاني، معرضًا فنيًا، في قاعة مجمع سيد الأوصياء (ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عدد من الفعاليات النسائية، وجمع من الأخوات.

البداية كانت مع تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى مسؤول منطقة بيروت في حزب الله السيد حسين فضل الله كلمة أكد فيها أن "الغلبة والفوز والنصر هو أمر محقق وحتمي سيحصل في يوم من الأيام، ولكن علينا نحن المؤمنون أن نعيش الأمل لا أن نعيش اليأس في لحظة من اللحظات، لا سيما وأن كل جهود الاستكبار العالمي اليوم، والضجيج الذي نسمعه من أميركا و"إسرائيل" وأوروبا ومن بعض العرب، هدفه واحد، وهو أن نسقط في اليأس ونعيشه ونشعر أننا لن ننتصر، وأن القضية التي نحملها أصبحت مرهقة ومتعبة ومنهكة وباهظة الثمن".

وشدد فضل الله على أننا "نحمل رسالة، ومن يحمل رسالة وكنزًا من القيم الإلهية والدينية والرسالية المحمدية والعلوية والمهدوية، لا يفرّط بها عندما يصيبه ضرر أو جرح أو شهادة، ولذلك نحن كما يعرف الجميع، ضحّينا بأقدس ما لدينا، وبعد هذه التضحيات التي قدمها الشهداء الأبرار وهذه الدماء الغالية، يصبح التراجع هو فضيحة أخلاقية وثقافية وقيمية بالنسبة إلينا".

وختم فضل الله بالقول: نحن مع إمام زماننا في الحرّ والبرد، وفي الصيف والشتاء، وفي الحرب والسلم، ونحن مع آل محمد (صوات الله عليهم)، ونختم حياتنا بهذا الولاء، ونختم أنفاسنا بهذا الصدق والثبات مع محمد وآل محمد (ص)".

بعدها، جرى قص شريط افتتاح المعرض، وجولة في أرجائه والاطلاع على الزوايا المتنوعة التي ضمها، لا سيما التي تتعلق بالشهداء وآثارهم.

