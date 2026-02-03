يواصل حزب الله وحركة أمل تقبل التعازي بوفاة والد سيد شهداء الأمة المربي الفاضل السيد عبد الكريم نصر الله في قاعة الإمام موسى الصدر في روضة الشهيدين في الغبيري.

وقد شارك في مراسم التعازي شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية ودبلوماسية ووزارية ونيابية وممثلون عن الأحزاب الوطنية والفصائل والفلسطينية وعلماء دين.

وكان من أبرز المعزين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات، ورئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، والنواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، أمين شري، هاني قبيسي، أيوب حميد.

