كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي باكبور: للسيد عبد الكريم نصر الله مكانةٌ مرموقة بين محبّي المقاومة والأمّة الإسلامية

لبنان

حزب الله وحركة أمل يواصلان تقبل التعازي بوفاة والد سيد شهداء الأمة
لبنان

حزب الله وحركة أمل يواصلان تقبل التعازي بوفاة والد سيد شهداء الأمة

2026-02-03 15:51
36

يواصل حزب الله وحركة أمل تقبل التعازي بوفاة والد سيد شهداء الأمة المربي الفاضل السيد عبد الكريم نصر الله في قاعة الإمام موسى الصدر في روضة الشهيدين في الغبيري. 

وقد شارك في مراسم التعازي شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية ودبلوماسية ووزارية ونيابية وممثلون عن الأحزاب الوطنية والفصائل والفلسطينية وعلماء دين. 

وكان من أبرز المعزين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات، ورئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، والنواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، أمين شري، هاني قبيسي، أيوب حميد.

الكلمات المفتاحية
حزب الله حركة امل سيد شهداء الأمة
إقرأ المزيد
المزيد
"مهدويون".. احتفال في الذكرى الـ33 لتأسيس مدارس المهدي (عج) 
لبنان منذ 25 دقيقة
بالصور | الاحتفال بالذكرى الـ33 لتأسيس المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم
بالصور | الاحتفال بالذكرى الـ33 لتأسيس المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم
لبنان منذ 28 دقيقة
الشيخ قاسم: جاهزون لمناقشة كيفية مواجهة العدو مع من يؤمن بالمقاومة
الشيخ قاسم: جاهزون لمناقشة كيفية مواجهة العدو مع من يؤمن بالمقاومة
لبنان منذ 31 دقيقة
حزب الله وحركة أمل يواصلان تقبل التعازي بوفاة والد سيد شهداء الأمة
حزب الله وحركة أمل يواصلان تقبل التعازي بوفاة والد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 35 دقيقة
مقالات مرتبطة
كلمة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج) و‏الذكرى الـ33 لمدارس المهدي
كلمة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج) و‏الذكرى الـ33 لمدارس المهدي
كلام الأمين منذ 4 دقائق
حزب الله وحركة أمل يواصلان تقبل التعازي بوفاة والد سيد شهداء الأمة
حزب الله وحركة أمل يواصلان تقبل التعازي بوفاة والد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 35 دقيقة
معرض فني في مجمع سيد الأوصياء (ع) لمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)
معرض فني في مجمع سيد الأوصياء (ع) لمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)
لبنان منذ 38 دقيقة
كلمة الشيخ قاسم في الاحتفال بالذكرى 33 لتأسيس المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم
كلمة الشيخ قاسم في الاحتفال بالذكرى 33 لتأسيس المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة