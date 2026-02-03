نعى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء محمد باكبور، والد الأمين العام السابق لحزب الله سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله، المرحوم السيد عبد الكريم نصر الله، الذي وافته المنية أمس الاثنين 02 شباط/فبراير 2026. واصفًا المرحوم السيد نصر عبد الكريم نصر الله بـ"الوالد المكرّم والمؤمن والجليل".

ومما وجاء في رسالة تعزية للواء باكبور: "إنّ الدور البارز والخالد الذي أدّاه ذلك المرحوم في تربية ابنٍ مجاهد، وقائدٍ شجاع، وزعيمٍ صانعٍ للتاريخ للمقاومة الإسلامية في لبنان، يُعدّ تجلّيًا واضحًا لإيمانه وبصيرته ورؤيته العميقة للإسلام، ولقيم الكرامة الإنسانية، ولمبدأ المقاومة في مواجهة الظلم والاحتلال".

أضاف اللواء باكبور: "كان المرحوم السيد عبد الكريم نصر الله معروفًا في المجتمع اللبناني وفي أوساط المقاومة بوصفه شخصيةً حسنة السيرة، فاضلة، صبورة، وعالمًا زاهدًا، وكانت له مكانةٌ معتبرة بين محبّي المقاومة والأمّة الإسلامية".



