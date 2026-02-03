كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المقال التالي كلمة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج) و‏الذكرى الـ33 لمدارس المهدي

لبنان

لبنان

"مهدويون".. احتفال في الذكرى الـ33 لتأسيس مدارس المهدي (عج) 

2026-02-03 16:01
61

برعاية الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وتحت عنوان "مهدويون"، أقامت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، مدارس المهدي (عج) احتفالًا في الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيسها. 

بداية، استهل الحفل بآيات بينات من القرآن الكريم، والنشيد الوطني اللبناني ونشيد المؤسسة الإسلامية، ثمّ جرى عرض فيلم عن المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، بعدها تلا مدير المؤسسة حسين يوسف كلمة قال فيها: "عهدنا أن نبقى مهدويين".

وأضاف يوسف: "مهدويون تعني أننا معنيون بمواجهة تحديات التربية ونكافح مساعي الانحراف".

وتابع: "مهدويون نؤمن أن التنوع غنى، وأن الشراكة قوة، مهدويون لا تزيدنا الإساءة إلا ثباتًا". 

وتوجه يوسف إلى الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم قائلًا: "لكم يا شيخنا الجليل دعاؤنا أن يحرسكم الله بعينه التي لا تنام".

وختم: "مهدويون وعهدنا إلى سيدَينا الأقدسين أن نبقى نستلهم منهما الرؤية ونتابع النهج". 

ثم كانت فقرة فنية بعنوان "فخر الانتماء"، كلمات الشهيد الشاعر خريج مدارس المهدي "عج" السيد محمد يحيى حجازي.

لبنان مدارس المهدي (ع) مولد الإمام المهدي
