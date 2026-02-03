حذّر قائد قوى الأمن الداخلي في إيران؛ العميد محمد رضا رادان، من أنّه "إذا ارتكب الأعداء أيّ خطأ في حساباتهم فسيلقون ردًا يبعث على الندم الشديد"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال العميد رادان، الثلاثاء 3 شباط/فبراير 2026، خلال مراسم تكريم قائد حرس الحدود في قوى الأمن الداخلي الإيراني أحمد علي غودرزي، إنّ "الأعداء اعتمدوا على الحرب الهجينة والتخطيط المرحلي من أجل استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، موضحًا أنّ "الأميركيين والصهاينة دخلوا الساحة بإستراتيجية "من الحرب إلى الفوضى" و"من الفوضى إلى الحرب"، لكنّهم تكبَّدوا الهزيمة".

وذكّر بأنّ "النظام المقدّس للجمهورية الإسلامية الإيرانية لديه حُماة أوفياء مستعدون للتضحية بأرواحهم دفاعًا عن الوطن؛ الأمر الذي كبَّد الأعداد هزيمة مشينة خلال الفِتن الاخيرة".

وفي الشأن الداخلي، أكّد العميد رادان أنّ "التصدّي للعناصر الداخلية العميلة للعدو ماضٍ دون توقف، والعمليات الاستخبارية لاعتقال هذه العناصر متواصلة، والشرطة، والحرس الثوري، والقوات الأمنية لن تقبل المساس بأمن المواطنين إطلاقًا".

من ناحية أخرى، شدّد العميد رادان على "ضرورة تعزيز التفاعل مع دول الجوار، وتعميق الشراكة مع سكان المناطق الحدودية، وتوسيع التعاون في ما بين المؤسسات العسكرية والمدنية، بما في ذلك وزارتَي الداخلية والخارجية ومجلس الشورى الإسلامي".

من جهته، أشار العميد كودرزي إلى "تحرّكات الجماعات المناوئة للثورة الإسلامية والدعم الاستخباري والتسليحي الذي تتلقّاه من جهات أجنبية"؛ مبيّنًا أنّ "هذه الجماعات نفّذت في محافظة سيستان وبلوشستان وحدها (في جنوب شرق البلاد) ما بين 550 و600 هجوم ضد قوات حرس الحدود، إلّا أنّها، وبفضل الله، لم تتمكّن من السيطرة على أيّ مركز حدودي ولو لدقائق معدودة".

كما أشار العميد كودرزي إلى "التعاون الوثيق القائم بين حرس الحدود وكل من الجيش والحرس الثوري الإيرانيَيْن"؛ مؤكّدًا أنّ "حرس الحدود بلغ اليوم مستوًى عاليًا من الجهوزية في المجالات البرية والإلكترونية والاستخبارية، ما يجعل من المستحيل لأيّ قوة انتحارية أو مسلحة الاستيلاء على المخافر الحدودية حتى لفترة وجيزة".



