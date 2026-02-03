أعربت الصين وروسيا عن معارضتهما الشديدة لـ"تَسارُع وتيرة إعادة التسلّح في اليابان"، وحذرتا من أنّ "هذه التحرّكات تهدّد الأمن والسلم الإقليميّيْن وتضع المجتمع الدولي في حال تأهُّب قصوى".

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في منشور للمتحدث باسمها لين جيان على منصة "أكس"، إنّ "اليابان بدأت تنفيذ خارطة طريق فعلية لإعادة العسكرة، متجاوزةً القيود الصارمة التي فرضها الدستور على القوة العسكرية لليابان، وحقها في إعلان الحرب".

وبيّنت الخارجية الصينية أنّ "اليابان لم تقطع صلتها تمامًا بالنزعة العسكرية"، مستدلّةً بـ"استمرار تكريم 14 من مجرمي الحرب من الدرجة الأولى في ضريح ياسوكوني (أُقيم لتكريم 2.5 مليون رجل وامرأة قُتلوا في المعارك خلال الحرب العالمية الثانية)، ومحاولات القوى اليمينية تبييض تاريخ العدوان في المناهج الدراسية".

‏وقالت: "الصين وجميع الدول الأخرى المحبة للسلام مطالَبة بأنْ ترفض بشكل مشترك إعادة تسليح اليابان، وأنْ تدافع عن نتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية والسلام الذي تحقق في العالم بشق الأنفس".

بدوره، أكّد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنّ "ظهور صواريخ أميركية متوسّطة المدى في اليابان سيؤدّي حتمًا إلى إجراءات عسكرية تقنية مضادة من روسيا".

ونقلت وكالة "روسيا اليوم" الإخبارية عن ريابكوف قوله إنّ "روسيا والصين تتفقان على أنّ السبب الرئيس لتدهور نظام الأمن الإستراتيجي في العالم يكمن في خطوات واشنطن الأحادية"، مشيرًا إلى أنّ "الصين لديها موقف واضح تجاه الحد من التسلُّح وروسيا تحترمه بالمطلق، وكذلك تحترم بكين موقف موسكو".

وتزايدت المخاوف الصينية والروسية عقب تقارير تُشير إلى سعي ياباني إلى مراجعة "المبادئ الثلاثة غير النووية" والمطالبة بامتلاك أسلحة نووية، تزامنًا مع زيادة قياسية في ميزانية الدفاع اليابانية بذريعة "التهديدات المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية".

