أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) 400 مليون جنيه إسترليني (547 مليون دولار) في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك في إطار تعزيز الإنفاق القياسي خلال الصيف الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن تعاقد كريستال بالاس مع يورغن ستراند لارسين، من وولفرهامبتون، مقابل 48 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لما ذكرته التقارير، كان الحدث البارز في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، حيث كانت العديد من الأندية قد أنهت عملها في وقت سابق من فترة الانتقالات، أو اكتفت بعدم المشاركة تمامًا.

ورفع ستراند لارسين، وأنطوان سيمينيو الذي انضم إلى مانشستر سيتي من بورنموث مقابل 5.‏62 مليون جنيه إسترليني في 9 كانون الثاني/يناير 2026، إجمالي الإنفاق إلى أحد أعلى المستويات المسجلة لشهر كانون الثاني/يناير، رغم قلة الأحداث المثيرة في اللحظات الأخيرة.

وبينما لم يتم الإعلان عن قيمة أغلب الصفقات، تم تقدير إجمالي ما أنفقته أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بنحو 400 مليون جنيه إسترليني، متجاوزًا بقليل مبلغ 372 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، ويأتي في المرتبة الثالثة بعد 2018 (430 مليون)، والسجل القياسي لعام 2023 البالغ 815 مليون جنيه إسترليني من بين أكبر إجمالي الإنفاق الشتوي.

وبلغ إجمالي الإنفاق الصيفي 3 مليارات جنيه إسترليني، ما يعني أن الرقم القياسي لموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تم كسره بالفعل.

وتعاقد مانشستر سيتي أيضًا مع مارك جيهي، قائد كريستال بالاس، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني في كانون الثاني/يناير، ليصبح هذان الناديان الأكثر إنفاقًا خلال فترة الانتقالات.

وهناك أربع صفقات ذكرت التقارير أنها تكلفت أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني، حيث أكمل تلك الصفقات تعاقُد توتنهام مع كونور جالاجر من أتلتيكو مدريد مقابل 34.7 مليون جنيه إسترليني، وبيع برينان جونسون لكريستال بالاس مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وكان مارك جيهي، والمهاجم السابق لمانشستر سيتي أوسكار بوب من فولهام، وتاتي كاستيلانوس، والجناح ريان من بورنموث، هم اللاعبون الوحيدون الذين تجاوزت صفقاتهم 20 مليون جنيه إسترليني، بينما يقال إن زميل كاستيلانوس الجديد في وست هام، بابلو، اقترب فقط من هذا الرقم.

وكان أستون فيلا وسندرلاند هما الناديان الوحيدان الآخران اللذان أنفقا حتى 10 ملايين جنيه إسترليني على الانتقالات الدائمة، في حين اقتصرت صفقات إيفرتون وليدز وبيرنلي على الإعارات فقط.

وأعطى ليفربول دفعة بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني لبداية سوق الانتقالات الصيفية من خلال صفقة التعاقد مع مدافع رين، جيريمي جاكيه، إلى أنفيلد، لكنه هو وآرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل لم يضيفوا أي لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

