اتهمت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" جيش العدو الصهيوني بتهديد سلامة جنود إحدى دوراتها عبر مُسيّرتين مسلحتين حلقتا فوق الدورية الدولية أثناء قيامها بأعمال روتينية قرب بلدة كفر كلا الحدودية.

وأوضحت اليونيفيل في بيان أن جنودها رصدوا صباح اليوم الثلاثاء 03 شباط/فبراير 2026، وخلال دورية روتينية لهم قرب بلدة كفر كلا، طائرتين مسيّرتين "تحلّقان فوقهم بشكل عدائي".

أضاف البيان: "ولاحظ الجنود أن إحدى المسيّرتين تحمل جسمًا مجهولًا، وإنها دخلت نطاقًا يشكّل تهديدًا مباشرًا لسلامتهم وأمنهم. ووفقًا للإجراءات المتّبعة، قام الجنود بعمل دفاعي ضدّ هذا التهديد".

وتابع البيان: "ثمّ ألقت المُسيّرة قنبلة صوتية انفجرت على بعد حوالي خمسين مترًا من الجنود قبل أن تتّجه نحو الأراضي "الإسرائيلية". ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى، واستمرت الدورية".



ولفت البيان إلى أن اليونيفيل كانت قد "أبلغت الجيشين "الإسرائيلي" واللبناني بهذا النشاط يوم أمس، كما هو الحال في جميع الأنشطة في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق".



وأكد البيان أنه "وبناءً على هذه الظروف، خلُص جنود حفظ السلام إلى أن الطائرة المسيّرة تابعة للجيش "الإسرائيلي"، وعبرت الخط الأزرق في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وشددت اليونيفيل على أن "هذا الاستخدام لمُسيّرة مسلحة أمر غير مقبول". وذكّرت مجددًا جيش العدو "الإسرائيلي" بـ"واجبه التزام احترام الخط الأزرق، وضمان سلامة قوات حفظ السلام، ووقف الهجمات عليها أو بالقرب منها".

وختمت مؤكدة أن "هذا التصرّف من جانب الجيش "الإسرائيلي" يُعدّ انتهاكًا للقرار 1701 والقانون الدولي، ويعرقل المهام الموكلة لقوات حفظ السلام من قبل مجلس الأمن، ويعرّض جهود إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق للخطر".

الكلمات المفتاحية