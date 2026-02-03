كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الوطني الحر يرد على جعجع: يحاول بالشتائم تغطية عجزه وفشله
الوطني الحر يرد على جعجع: يحاول بالشتائم تغطية عجزه وفشله

2026-02-03 21:22
انتقد التيار الوطني الحر، الثلاثاء 3 شباط/فبراير 2026، "مسار جلسات مناقشة الموازنة وما أظهره من قصر نظر وفراغ على مستوى الطروحات والإنجازات، ومن تناقض واضح بين التصويت مع الموازنة في الحكومة والتصويت ضدّها في المجلس النيابي، والتصويت ضد الموازنة والبقاء في الحكومة".

وأشار التيار، في بيان صادر عن اجتماع مجلسه السياسي برئاسة النائب جبران باسيل، إلى "المهزلة التي حصلت في المجلس النيابي بخصوص الوعود المعطاة للعسكريين ولموظفي القطاع العام". 

من جهة أخرى، استهجن البيان "الكلام الهابط لرئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع بحق التيار ورئيسه"، مؤكّدًا أنّ "استخدام جعجع أسلوب الشتيمة بدل اعتماد الحجة يدلُّ على أنّ الرجل لا يملك إلّا مشروع إلغاء خصومه المسيحيين، ويحاول بالصراخ والشتائم تغطية عجزه وفشل وزرائه في الحكومة".

ولفت البيان الانتباه إلى أنّ "إطلالة رئيس التيار التلفزيونية هذا الأسبوع ستكون مناسَبة لطرح الرؤية الشاملة للتيار في مواضيع الانتخابات والإصلاحات واسترداد السيادة وعودة النازحين واستعادة حقوق المودعين، وغيرها من المواضيع الملحّة للبنانيين بوصفها بديلًا عن سياسة التنظير والشتائم".
 

الموازنة القوات اللبنانية التيار الوطني الحر سمير جعجع
