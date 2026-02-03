يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته المتكرّرة في الجنوب السوري، في إطار تصعيد ميداني متواصل يشمل التوغّل داخل القرى، وإقامة الحواجز العسكرية، إضافة إلى القصف المدفعي، ولا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا.

وتوغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال، مؤلّفة من أربع آليات عسكرية، اليوم الثلاثاء 3 شباط / فبراير 2026 في منطقة تل كروم بريف القنيطرة الأوسط، دون معرفة الأسباب أو الدوافع، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي حالة اعتقال خلال التوغّل.

وكانت دورية "إسرائيلية" مماثلة قد توغّلت يوم أمس على الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة، حيث نصبت حاجزًا عسكريًا وبدأت بالتضييق على المارّة وتفتيشهم، قبل أن تنسحب لاحقًا من المنطقة.

وفي سياق الاعتداءات نفسها، توغّلت قوات الاحتلال، يوم الاثنين، في ريف القنيطرة، وأقامت حاجزًا عسكريًا مؤقتًا على الطريق ذاته بين أوفانيا وخان أرنبة، في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة انتهاكاتها المتواصلة بحق الأهالي.

ومنذ سقوط النظام السابق، تشهد مناطق الجنوب السوري توغّلات "إسرائيلية" شبه يومية، ولا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال، أُفرج عن بعض الموقوفين لاحقًا، فيما لا يزال آخرون قيد الاحتجاز.

وتواصل قوات الاحتلال تضييقها على الأهالي عبر حرمانهم من الموارد الطبيعية، وتقليص المساحات الزراعية المخصّصة للزراعة ورعي المواشي، في سياسة تهدف إلى خنق الحياة الاقتصادية والمعيشية في المنطقة.

وخلال الأشهر الماضية، أدّت اعتداءات الاحتلال إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، حيث ارتكبت قواته مجزرة في بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ بريف دمشق، أسفرت عن استشهاد 13 شخصًا وإصابة نحو 25 آخرين.

وفي تطوّر ميداني جديد، أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم أربع قذائف هاون باتّجاه الأراضي الزراعية المعروفة باسم "النقّار" جنوب بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على النواحي المادية.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أطراف بلدة جباتا الخشب بثلاث قذائف مدفعية، ما أدّى إلى أضرار مادية في الأراضي الزراعية، دون تسجيل إصابات، في استمرار لنهج العدوان والانتهاك المتكرّر للسيادة السورية.

الكلمات المفتاحية