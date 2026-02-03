أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها ستكشف، خلال أيام عشرة الفجر (الذكرى الـ 47 لانتصار الثورة الإسلامية) عن 20 إنجازًا في الصناعات النووية المخصصة للأغراض السلمية الصحية والتنموية.

وأوضح مساعد رئيس الجمهورية؛ رئيس مؤسسة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي، أن إنجازات الصناعة النووية التي سيتم الكشف عنها "تختص في مجالات الطب والصحة والبيئة والصناعة، والنشاطات المعرفية".

وخلال مقابلة أجرتها معه إذاعة "جوان" (الشباب) الإيرانية، اليوم الثلاثاء 03 شباط/فبراير 2026 هنأ إسلامي، الشعب الإيراني بحلول مناسبة حلول "عشرة الفجر المباركة" والذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة في إيران، وقال: "نحن في صدد إزاحة الستار عن أكثر من 20 إنجازًا؛ وهذه الإنجازات في مجالات الطب والصحة والبيئة والصناعة، كما تشمل نشاطات معرفية".

وأشار إسلامي إلى إنجازات الصناعة النووية المرتبطة بمجالات الكم والليزر ومصفوفات النقاط، معتبرًا أنها مجالات موجهة نحو المستقبل وتشكل عنصرًا أساسيًا في تقدم العلوم والتقنيات المتطورة، وتضع البلاد في طليعة المعرفة، مؤكدًا قدرة العلماء الإيرانيين على ترسيخ هذه المعارف وتحقيق خطوات متقدمة فيها.

وفي إشارة إلى إنجازات الصناعة النووية ذات الصلة بمجالات الكم والليزر ومصفوفات النقاط أوضح أن "هذه مجالات موجهة نحو المستقبل بشكل أساسي، وتعتبر عنصر تقدم في العلوم والتقنيات المتطورة، وتضع البلاد في طليعة المعرفة؛ وبالتأكيد، يمكن لعلمائنا ترسيخ هذه المعرفة واتخاذ خطوات كبيرة بهذا الاتجاه".

ولفت إسلامي إلى توطين إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة لعلاج سرطان الجلد، وقال: "لحسن الحظ، نحن نجحنا في إنتاج مستحضر صيدلاني مشع لعلاج سرطان الجلد، وإيران أضحت اليوم واحدة من الدول الرئيسية والرائدة عالميًا التي تمتلك مثل هذا الدواء؛ حيث تمكن علماؤنا من تحويل المستحضرات الصيدلانية المشعة إلى مرهم لعلاج سرطان الجلد".

