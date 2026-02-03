أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء 3 شباط/ فبراير، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود اتفقا، خلال محادثة هاتفية، على مواصلة اتخاذ خطوات مشتركة لتعميق التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.

وجاء في بيان الكرملين أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدين أهمية العمل المشترك في إطار صيغة "أوبك+" لضمان استقرار سوق الطاقة العالمية. وأضاف أن المحادثة تناولت أيضاً التقدم المحرز في التنسيق ضمن "أوبك+"، إلى جانب بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، كان ولي العهد السعودي قد تلقى في 27 آب/أغسطس الماضي رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض سفير روسيا لدى السعودية، سيرغي كوزلوف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي هذا التواصل في إطار العلاقات المتنامية بين الرياض وموسكو خلال العقد الأخير، حيث انتقلت الشراكة بين البلدين من مستوى محدود إلى تعاون أوسع يشمل مجالات الطاقة والاقتصاد والسياسة الإقليمية.

