أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، دعم الصين للدول اللاتينية ودول البحر الكاريبي في "الحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية"، معتبرًا أن ذلك يندرج ضمن الجهود لتهدئة التوترات الدولية وتعزيز الاستقرار.

وأوضح، خلال لقائه في بكين مع رئيس أوروغواي، ياماندو أورسي، اليوم الثلاثاء 03 شباط/فبراير 2026 أن على الصين وأوروغواي العمل معًا من أجل الدفع باتجاه نظام عالمي "عادل ومتعدد الأقطاب بشكل منظم"، مؤكدًا التزام بكين بتوسيع شراكاتها الإستراتيجية مع دول الجنوب العالمي.

من جانبه، أشاد أورسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن الشراكة الإستراتيجية "تمرّ بأفضل فتراتها". ودعا كذلك إلى "رفع الشراكة إلى مستوى جديد"، مشيرًا إلى أن بلاده تطلّع إلى "تعميق التعاون مع الصين في المجالات الاقتصادية والإنمائية".

ووقّعت الصين وأوروغواي إعلانًا لتعزيز الشراكة الإستراتيجية، بالإضافة إلى 12 وثيقة للتعاون في مجالات متباينة بداية من العلوم والتكنولوجيا إلى البيئة والملكية الفكرية وتجارة اللحوم.

