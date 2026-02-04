كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ليبرمان: نتنياهو أصبح رهينة للسياسة الأمريكية
ليبرمان: نتنياهو أصبح رهينة للسياسة الأمريكية

2026-02-04 09:23
قال عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، ووزير الخارجية ووزير الأمن السابق، خلال المؤتمر السنوي لما تسمى "أكاديمية أريئيل شارون للقيادة الوطنية والتفكير العسكري" في جامعة "رايخمان" إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحوّل إلى "بودل" لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحن غير مستقلين في أي شيء".

هذه التصريحات جاءت ضمن أعمال المؤتمر السنوي الذي عُقد تحت عنوان: ""إسرائيل" بعد الحرب – إعادة ضبط المؤسسة الأمنية والعلاقات الخارجية".

ليبرمان استهلّ كلمته بالتطرّق إلى الوضع السياسي والأمني والدولي لـ"إسرائيل"، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، مشيرًا الى أن "المؤسسة الأمنية والمؤسسة السياسية تقوداننا إلى كارثة. نحن في طريقنا إلى كارثة سياسية لا تقل خطورة عن الكارثة الأمنية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. لم نكن يومًا منبوذين إلى هذا الحد، لا في العالم ولا في الولايات المتحدة. هذه هي المرة الأولى منذ عام 1967 التي يصبح فيها وضعنا أسوأ من وضع الفلسطينيين. نتنياهو فرّط بسياسة التوازن بين الحزبين في الولايات المتحدة. عمليًا، فقدنا الاستقلال السياسي، ونتنياهو أصبح رهينة للسياسة الأمريكية".

الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أفيغدور ليبرمان
