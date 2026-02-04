كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كاتب صهيوني: "اسرائيل" تفقد مستقبلها

خاص العهد

خاص العهد

"القصر الأسود" .. معلم تاريخي يعكس القيمة المعمارية والثقافية للموصل في العراق

2026-02-04 09:44
60
ماجد الشبكي - مراسل
50 مقالاً

يقع قصر "قره سراي"، المعروف باسم "القصر الأسود"، في مدينة الموصل على ضفاف نهر دجلة. ويُعدّ من المعالم التاريخية ذات القيمة المعمارية والثقافية البارزة، إذ يعكس حقبةً مهمة من تاريخ المدينة.

ويأتي الاهتمام بالقصر ضمن جهود إعادة إحياء التراث، بما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية، وتنشيط الحركة السياحية، وإعادة تسليط الضوء على الإرث الحضاري العريق لمدينة الموصل.
 

الكلمات المفتاحية
العراق الموصل آثار
إقرأ المزيد
المزيد
جمعية كشافة الإمام المهدي (عج): 41 عامًا من الإنجازات الراسخة
جمعية كشافة الإمام المهدي (عج): 41 عامًا من الإنجازات الراسخة
خاص العهد منذ 58 دقيقة
"على حبّ المهدي (عج)".. الهيئات النسائية في بيروت تحتفل بذكرى الولادة المباركة 
خاص العهد منذ ساعة
من جمكران إلى الميدان.. المهدوية؛ فعلُ مقاومة
من جمكران إلى الميدان.. المهدوية؛ فعلُ مقاومة
خاص العهد منذ ساعة
حين تنبت الأرض خيراً .. نساء البقاع الغربي يخرجن لموسم السليقة
حين تنبت الأرض خيراً .. نساء البقاع الغربي يخرجن لموسم السليقة
خاص العهد منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
"القصر الأسود" .. معلم تاريخي يعكس القيمة المعمارية والثقافية للموصل في العراق
خاص العهد منذ 3 ساعات
محافظة النجف الأشرف تعلن دخول خطة 15شعبان حيّز التنفيذ
محافظة النجف الأشرف تعلن دخول خطة 15شعبان حيّز التنفيذ
عربي ودولي منذ يومين
حمّام السمرة التاريخي في غزة .. تاريخ يمتدّ لأكثر من 400 عام دمّره العدوان الإسرائيلي
حمّام السمرة التاريخي في غزة .. تاريخ يمتدّ لأكثر من 400 عام دمّره العدوان الإسرائيلي
خاص العهد منذ يومين
للمرة الثانية.. البرلمان العراقي يُرجئ جلسة انتخاب رئيس للجمهورية
للمرة الثانية.. البرلمان العراقي يُرجئ جلسة انتخاب رئيس للجمهورية
عربي ودولي منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة