المقال التالي كاتب صهيوني: "اسرائيل" تفقد مستقبلها
خاص العهد
"القصر الأسود" .. معلم تاريخي يعكس القيمة المعمارية والثقافية للموصل في العراق
يقع قصر "قره سراي"، المعروف باسم "القصر الأسود"، في مدينة الموصل على ضفاف نهر دجلة. ويُعدّ من المعالم التاريخية ذات القيمة المعمارية والثقافية البارزة، إذ يعكس حقبةً مهمة من تاريخ المدينة.
ويأتي الاهتمام بالقصر ضمن جهود إعادة إحياء التراث، بما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية، وتنشيط الحركة السياحية، وإعادة تسليط الضوء على الإرث الحضاري العريق لمدينة الموصل.