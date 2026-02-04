ألغت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تنسيق سفر الدفعة الثالثة من المرضى، من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، في خطوة جديدة تعمّق معاناة المرضى وتكشف استمرار القيود "الإسرائيلية" المشددة على حركة السفر.

هذا؛ وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني تبلغهم بإلغاء الاحتلال تنسيق سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح اليوم.

في السياق، كان قد وصل، فجر اليوم الأربعاء (4 شباط 2026)، 40 فلسطينيًا من العائدين إلى قطاع غزة بعد أوقات من الانتظار الطويل، وسط عراقيل وصعوبات كبيرة فرضها جيش الاحتلال على المعبر، شملت إجراءات تفتيش وتحقيق مطولة وتضييقًا مباشرًا على حركة المسافرين، ما انعكس تأخيرًا إضافيًا ومعاناة إنسانية للعائدين.

حماس

من جانبها، وصفت حركة حماس ما يتعرض له العائدون، في معبر رفح، بأنه "جريمة تنكيل"، مطالبة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك الفوري لوقف هذه الممارسات، مؤكدة أن الاحتلال ما يزال يقيد، بشكل كبير، دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، من دون أي تحسن يُذكر، على الرغم من دخول اتفاق وقف الحرب على غزة مرحلته الثانية. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن الأوضاع الإنسانية، في قطاع غزة، تتفاقم مع تأثره بمنخفض جوي جديد، في ظل معاناة النازحين داخل خيم تفتقر لأدنى مقومات الحياة، مشيرًا إلى أن منع إدخال الوقود والغاز، أو السماح بدخول كميات شحيحة جدًا، يزيد من حدة الأزمة الإنسانية.

الهلال الأحمر الفلسطيني

في ما يخص معاناة المرضى، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن سلطات الاحتلال رفضت، يوم أمس الثلاثاء، مغادرة 29 مريضًا و50 مرافقًا من قطاع غزة عبر معبر رفح، من أصل 45 مريضًا و90 مرافقًا كان مقررًا سفرهم لاستكمال علاجهم في الخارج، على الرغم من إبلاغ الجمعية مسبقًا من جهات مختصة بترتيبات السفر. وأعرب مدير الإعلام في الجمعية رائد النمس عن أمله في زيادة أعداد المرضى الذين يسمح لهم بالإجلاء الطبي، مشيرًا إلى وجود نحو 20 ألف مريض، وفقًا لوزارة الصحة، لا تتوفر لهم فرضة للعلاج داخل قطاع غزة، ويحتاجون بشكل عاجل إلى العلاج في الخارج، مؤكدًا أن الهلال الأحمر يواصل التنسيق مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية لإجلاء أكبر عدد ممكن من المرضى والمصابين ذوي الحالات الحرجة.

منظمة الصحة العالمية

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 18 ألفًا و500 مريض في قطاع غزة بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة غير متوفرة محليًا، مشددة على لسان مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس على الضرورة الملحة لإعادة التأهيل والإعمار في القطاع، للحد من الاعتماد القسري على الإجلاء الطبي، بعد أكثر من عامين من الهجمات "الإسرائيلية" المتواصلة.

الأمم المتحدة

على الصعيد الدولي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تسهيل مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة، بما في ذلك عبر معبر رفح، مؤكدًا خلال جلسة سنوية للجنة الأممية المعنية بحقوق الفلسطينيين أن أي حل مستدام في غزة يجب أن يكون متسقًا والقانون الدولي، وأن يفضي إلى حكم فلسطيني موحد وشرعي ومعترف به دوليًا.



