كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تشكيلة الدبابات تُعيق تصعيد جيش الاحتلال في أكثر من جبهة

لبنان

رئيس الجمهورية أدان رش العدو مبيدات سامة في الجنوب: انتهاك صارخ للسيادة
لبنان

رئيس الجمهورية أدان رش العدو مبيدات سامة في الجنوب: انتهاك صارخ للسيادة

2026-02-04 10:59
98

أدان رئيس الجهورية العماد جوزاف عون بأشد العبارات، قيام الطائرات "الإسرائيلية" برش مبيدات سامة على الأراضي والبساتين في عدد من القرى الجنوبية الحدودية.

ورأى عون أنّ "هذا العمل العدواني يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية، وجريمة بيئية وصحية بحق المواطنين اللبنانيين وأرضهم، ويمثل استمرارًا للاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على لبنان وشعبه"، مؤكّدًا أنّ "هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف الأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين وتهدد صحتهم وبيئتهم، تفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية أن تتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات وحماية السيادة اللبنانية".

كما طلب رئيس الجمهورية من وزارة الخارجية إعداد ملف موثق بالتعاون مع وزارات الزراعة والبيئة والصحة العامة، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لمواجهة هذا العدوان، وتقديم الشكاوى إلى المحافل الدولية ذات الصلة.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني جوزاف عون
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الإعلام من الدوحة: التحدّي اليوم في صدقية المعلومة وبناء الثقة بها
وزير الإعلام من الدوحة: التحدّي اليوم في صدقية المعلومة وبناء الثقة بها
لبنان منذ 5 دقائق
مستشفى الرسول الأعظم في
مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل
لبنان منذ 33 دقيقة
اتحاد الوفاء يدعو لمشاركة واسعة في تجمع
اتحاد الوفاء يدعو لمشاركة واسعة في تجمع "كلّ الوطن مقاومة" أمام مبنى الاسكوا
لبنان منذ ساعتين
رئيس الجمهورية أدان رش العدو مبيدات سامة في الجنوب: انتهاك صارخ للسيادة
رئيس الجمهورية أدان رش العدو مبيدات سامة في الجنوب: انتهاك صارخ للسيادة
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
وزير الإعلام من الدوحة: التحدّي اليوم في صدقية المعلومة وبناء الثقة بها
وزير الإعلام من الدوحة: التحدّي اليوم في صدقية المعلومة وبناء الثقة بها
لبنان منذ 5 دقائق
مستشفى الرسول الأعظم في
مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل
لبنان منذ 33 دقيقة
مفاوضات الفرصة الأخيرة انطلقت .. المنطقة نحو الحرب أم التسوية؟
مفاوضات الفرصة الأخيرة انطلقت .. المنطقة نحو الحرب أم التسوية؟
مقالات منذ 44 دقيقة
إيران ستنتصر .. حربًا أو سلمًا
إيران ستنتصر .. حربًا أو سلمًا
مقالات منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة