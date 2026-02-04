كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي اتحاد الوفاء يدعو لمشاركة واسعة في تجمع "كلّ الوطن مقاومة" أمام مبنى الاسكوا

إيران

إيران: التحضيرات للمفاوضات مع الولايات المتحدة اكتملت
إيران

إيران: التحضيرات للمفاوضات مع الولايات المتحدة اكتملت

2026-02-04 11:31
60

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التحضيرات للمفاوضات مع الولايات المتحدة قد اكتملت، وأن المشاورات مستمرة حاليًا لتحديد مكان انعقادها، مع توقع الإعلان عن التفاصيل النهائية في وقت قريب.

وأشار بقائي إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تقديره لجميع الدول الصديقة التي بذلت جهودًا بدافع القلق وحسن النية من اجل توفير الظروف اللازمة لبلورة مسار دبلوماسي، مؤكّدًا أنه "من حيث المبدأ، فإن مكان وزمان عقد المباحثات لا يشكلان تعقيدًا، ولا ينبغي أن يكونا ذريعة لألاعيب إعلامية"؛ وبيّن أن "كلا من تركيا وسلطنة عُمان، إلى جانب دول اقليمية أخرى، أعلنت استعدادها لاستضافة هذه المباحثات، وهو ما نثمّنه عاليًا".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية ايران
إقرأ المزيد
المزيد
إيران: التحضيرات للمفاوضات مع الولايات المتحدة اكتملت
إيران: التحضيرات للمفاوضات مع الولايات المتحدة اكتملت
إيران منذ ساعتين
إيران تعلن عن 20 إنجازًا نوويًا خلال أيام عشرة الفجر المباركة
إيران تعلن عن 20 إنجازًا نوويًا خلال أيام عشرة الفجر المباركة
إيران منذ 16 ساعة
العميد رادان: إذا ارتكب الأعداء خطًأ فسيلقون ردًا يبعث على الندم الشديد
العميد رادان: إذا ارتكب الأعداء خطًأ فسيلقون ردًا يبعث على الندم الشديد
إيران منذ 20 ساعة
باكبور: للسيد عبد الكريم نصر الله مكانةٌ مرموقة بين محبّي المقاومة والأمّة الإسلامية
باكبور: للسيد عبد الكريم نصر الله مكانةٌ مرموقة بين محبّي المقاومة والأمّة الإسلامية
إيران منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
مفاوضات الفرصة الأخيرة انطلقت .. المنطقة نحو الحرب أم التسوية؟
مفاوضات الفرصة الأخيرة انطلقت .. المنطقة نحو الحرب أم التسوية؟
مقالات منذ 44 دقيقة
إيران ستنتصر .. حربًا أو سلمًا
إيران ستنتصر .. حربًا أو سلمًا
مقالات منذ ساعة
من جمكران إلى الميدان.. المهدوية؛ فعلُ مقاومة
من جمكران إلى الميدان.. المهدوية؛ فعلُ مقاومة
خاص العهد منذ ساعة
إيران: التحضيرات للمفاوضات مع الولايات المتحدة اكتملت
إيران: التحضيرات للمفاوضات مع الولايات المتحدة اكتملت
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة