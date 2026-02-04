أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التحضيرات للمفاوضات مع الولايات المتحدة قد اكتملت، وأن المشاورات مستمرة حاليًا لتحديد مكان انعقادها، مع توقع الإعلان عن التفاصيل النهائية في وقت قريب.

وأشار بقائي إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تقديره لجميع الدول الصديقة التي بذلت جهودًا بدافع القلق وحسن النية من اجل توفير الظروف اللازمة لبلورة مسار دبلوماسي، مؤكّدًا أنه "من حيث المبدأ، فإن مكان وزمان عقد المباحثات لا يشكلان تعقيدًا، ولا ينبغي أن يكونا ذريعة لألاعيب إعلامية"؛ وبيّن أن "كلا من تركيا وسلطنة عُمان، إلى جانب دول اقليمية أخرى، أعلنت استعدادها لاستضافة هذه المباحثات، وهو ما نثمّنه عاليًا".

