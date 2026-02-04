دعا اتحاد الوفاء إلى "المشاركة الواسعة في التجمع الجماهيري الحاشد الذي يُنظَّم اليوم عند الساعة الرابعة عصرًا، في وسط بيروت أمام مبنى الإسكوا، تحت شعار "كلّ الوطن مقاومة".

ولفت الاتحاد في بيان صادرٍ عنه اليوم إلى أنّ "هذه المشاركة تأتي في إطار التجمع الذي دعت إليه الأحزاب والقوى الوطنية، إلى جانب المنظمات الشبابية والطلابية، والنقابات والاتحادات العمالية، والجمعيات الأهلية، والناشطين على امتداد الوطن، إلى مشاركة واسعة في هذا التجمع، تأكيدًا على وحدة الموقف الوطني في مواجهة العدوان ودعمًا للثوابت الوطنية".

وشدد الاتحاد على "حقّ اللبنانيين في إعادة إعمار بيوتهم وبلداتهم، وعلى رفع الصوت عاليًا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال"، مجددًا "دعمه لخيار المقاومة في الدفاع عن لبنان وسيادته ووحدته الوطنية".

وختم الاتحاد بالتأكيد على أنّ "المشاركة الشعبية الواسعة تشكّل موقفًا وطنيًا جامعًا ورسالة واضحة في وجه العدوان، وانتصارًا للوطن والمقاومة".



