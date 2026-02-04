كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي إيران ستنتصر .. حربًا أو سلمًا

خاص العهد

خاص العهد

"على حبّ المهدي (عج)".. الهيئات النسائية في بيروت تحتفل بذكرى الولادة المباركة 

2026-02-04 12:30
71

تحرص الهيئات النسائية، في حزب الله في منطقة بيروت، عامًا بعد عام، على إحياء ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج)، في برامج وفعاليات متنوعة تُقام على مستوى الأحياء والقطاعات المختلفة.

اختير هذا العام عنوان "على حبّ المهدي (عج)" ليكون الإطار الجامع للأنشطة والفعاليات، والتي تنوّعت بين الثقافية والرياضية والاجتماعية والتربوية؛ ما يعزز الارتباط بالإمام المنتظر (عج)، وفقًا للمسؤولة الإعلامية للهيئات النسائية في حزب الله في منطقة بيروت بتول كرنيب.

تقول كرنيب لـ "العهد" في هذا السياق، أُقيم برنامج خاص في القطاعات والشُعَب تحت عنوان "يوم مع الإمام (عج)". هو عبارة عن حفل متكامل؛ يضم عددًا من الزوايا التفاعلية، صُممت لربط الجمهور بالإمام المهدي (عج) بصورة وجدانية وعملية. يقوم الحضور، عند الدخول إلى كل زاوية، بإلقاء السلام على الإمام (عج) وفقًا للاسم المدوّن على اللافتة الخاصة بها، حيث توزعت الزوايا على النحو الآتي:

1.    زاوية "السلام عليك يا بقية الله": تضم رسائل موجّهة من الإمام (عج) إلى شيعته، قُدمت بقالب فني إبداعي، إلى جانب جدارية خُصصت لكتابة عبارات ورسائل محبة وولاء من الحضور للإمام (عج).

2.    زاوية "السلام عليك يا حجة الله": تشتمل على محراب رمزي للإمام في مسجد جمكران، بتصميم فني، حيث أُتيح للحضور أداء ركعتي صلاة وإهداء ثوابها للإمام المهدي (عج) بنية تعجيل فرجه الشريف، كما بثت زيارة آل يس بصوت سماحة السيد حسن نصرالله (قدس).

3.    زاوية "السلام عليك يا صاحب الزمان (عج)": كتب فيها الحضور رسائل خاصة إلى الإمام (عج) وفقًا لنموذج مُعد مسبقًا، ووضعت الرسائل داخل مجسّم فني على هيئة بئر أو نهر جارٍ، في مشهد رمزي يعكس التواصل الروحي مع الإمام الغائب (عج).

4.    زاوية "السلام عليك يا ثار الله": خُصصت لأنصار الإمام (عج)، عُرضت فيها صور القادة الشهداء، وأُتيح للحاضرات وضع صور شهدائهن، إضافة إلى اختيار أعمال صالحة عبر القرعة للقيام بها وإهداء ثوابها لأرواح الشهداء.

5.    زاوية "السلام عليك يا عين الحياة": تضم معرض كتب عن الإمام المهدي (عج) وقرطاسية إسلامية، إلى جانب مسابقات ثقافية وتوزيع هدايا رمزية على حبّ الإمام (عج). كما شملت الزاوية طباعة وبيع ملصقات للسيارات تحمل شعار "اللهم عجّل لوليك الفرج"، إضافة إلى معرض رسم مباشر وغير مباشر، ومخطوطات فنية، بالتعاون مع معهد الرسول (ص) وجمعية إبداع.

تزامنًا مع ذكرى الولادة المباركة، أُطلقت الهيئات النسائية حملة إطعام "على حبّ الإمام وتعجيل فرجه"، حيث قامت القطاعات بطبخ الطعام وإعداده وتوزيعه على العائلات المتعففة، بعدد 1192  حصة مهدوية، بعدد سنوات عمر الإمام المهدي (عج)، وفقًا لـــ"كرنيب"، وقد فُتح باب التبرع لمدة أسبوع، لإتاحة المشاركة في الأجر المادي، إلى جانب الأجر في الإسهام بإعداد الطعام.

في إطار البرامج العبادية، تلت النسوة دعاء الحجة (عج) بعد أذان المغرب، في ليلة الولادة المباركة، في المجمعات الدينية والمساجد، بالتزامن مع بث الدعاء عبر المآذن.

كما شملت الفعاليات تجديد العهد والولاء لصاحب الزمان (عج) عند أضرحة الشهداء وإقامة دعاء الندبة صباح يوم الولادة المباركة،  اليوم الأربعاء الموافق 4 شباط 2026، في: روضة الشهيدين، روضة الهادي، روضة الرادوف، جنة الزهراء (ع)، على ما تورد كرنيب. 

ضمن الفعاليات، قامت مجموعة "طوبى الشبابية" بتوزيع ورد النرجس على زائرات الروضات بعد دعاء الندبة وليلة الإحياء، وفي عدد من الأماكن العامة، إضافة إلى توزيعه على الحضور في مرقد سيد شهداء الأمة. كما نظّمت المجموعة زيارات ميدانية إلى دور الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ودور المسنين، بحسب وجودها في الشعب المختلفة، حيث وزّعت الحلوى والهدايا، إدخالًا للفرح والسرور إلى قلوبهم في هذه المناسبة المباركة.

 

 

الكلمات المفتاحية
15 شعبان الهيئات النسائية في حزب الله الإمام المهدي بيروت
إقرأ المزيد
المزيد
جمعية كشافة الإمام المهدي (عج): 41 عامًا من الإنجازات الراسخة
جمعية كشافة الإمام المهدي (عج): 41 عامًا من الإنجازات الراسخة
خاص العهد منذ ساعة
"على حبّ المهدي (عج)".. الهيئات النسائية في بيروت تحتفل بذكرى الولادة المباركة 
خاص العهد منذ ساعة
من جمكران إلى الميدان.. المهدوية؛ فعلُ مقاومة
من جمكران إلى الميدان.. المهدوية؛ فعلُ مقاومة
خاص العهد منذ ساعة
حين تنبت الأرض خيراً .. نساء البقاع الغربي يخرجن لموسم السليقة
حين تنبت الأرض خيراً .. نساء البقاع الغربي يخرجن لموسم السليقة
خاص العهد منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
جمعية كشافة الإمام المهدي (عج): 41 عامًا من الإنجازات الراسخة
جمعية كشافة الإمام المهدي (عج): 41 عامًا من الإنجازات الراسخة
خاص العهد منذ ساعة
"على حبّ المهدي (عج)".. الهيئات النسائية في بيروت تحتفل بذكرى الولادة المباركة 
خاص العهد منذ ساعة
كلمة الشيخ قاسم خلال الاحتفال بولادة الإمام المهدي (عج) في مسجد جمكران في مدينة قم
كلمة الشيخ قاسم خلال الاحتفال بولادة الإمام المهدي (عج) في مسجد جمكران في مدينة قم
كلام الأمين منذ 15 ساعة
معرض فني في مجمع سيد الأوصياء (ع) لمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)
معرض فني في مجمع سيد الأوصياء (ع) لمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)
لبنان منذ 21 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة