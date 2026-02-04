أعلن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين عن تبوّء مستشفى الرسول الأعظم المرتبة الأولى في لبنان ضمن مبادرة "المستشفى الصديق للطفل" (BFHI)، ونيله شهادة الاعتماد، في إنجاز وطني يعكس أعلى مستويات التميّز في خدمات الأمومة والطفولة

وبحسب بيان صادر عن إدارة مستشفى الرسول الأعظم رأت أنّ هذا "الإعلان الرسمي جاء تتويجًا لمسيرة المستشفى الريادية في القطاع الصحي اللبناني، بعد تحقيقه الدرجات الأعلى في التقييم الخارجي الذي أجرته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة الإغاثة الأرثوذكسية الدولية، وتفوّقه في تطبيق السياسة الوطنية لتغذية الرضع وصغار الأطفال (IYCF)".

وأشار البيان إلى أنّ "تصدّر المستشفى على المستوى الوطني جاء نتيجة التزامه الاستثنائي بالقانون اللبناني رقم 47/2008 وببروتوكول "الخطوات العشر" العالمي، حيث تميّزت كوادره الطبية والتمريضية والإدارية في حماية الرضاعة الطبيعية عبر تطبيق معايير صارمة تمنع الترويج لبدائل حليب الأم، إلى جانب تأهيل الكوادر وفق أحدث المعايير العالمية لضمان رعاية سريرية ونفسية متكاملة للأمهات".

ولفت بيان إدارة مستشفى الرسول الأعظم "ص" إلى أنّ المستشفى أطلقت "برامج تثقيفية شاملة تهدف إلى تمكين الأمهات من اتخاذ قرارات تغذية مبنية على أسس علمية رصينة، بما يضمن أفضل الممارسات الصحية للأم والطفل".

وختم البيان بالتأكيد أنّ "مبادرة "المستشفى الصديق للطفل" تُعدّ المعيار الأرفع عالميًا لتقييم جودة خدمات الأمومة والطفولة، وتهدف إلى خفض معدلات المراضة والوفيات بين الأطفال، وتأمين أفضل بداية ممكنة في الحياة لكل مولود جديد ضمن بيئة طبية آمنة وداعمة".



الكلمات المفتاحية