استقبل مرقد الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين في دير قانون النهر مكتبة مهدي المتجولة في أجواء ولادة قائم آل محمد الإمام المهدي (عج)، في سياق فعالية نظمتها كشافة الإمام المهدي بمشاركة حشد من الأطفال والناشئة.

وفي هذا الإطار، زار المرقد رئيس جمعية كشافة الإمام المهدي نزيه فياض، برفقة مفوض الجمعية في منطقة جبل عامل الأولى أحمد غضبون، وواكبا النشاطات التي تقدمها المكتبة والزوايا المتعلقة بها، حيث كان في استقبالهما مدير المرقد الشيخ محمود عبد الجليل، ورئيس بلدية دير قانون النهر علي قصير، وفعاليات من البلدة.



