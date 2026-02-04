كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان
المقال التالي الشيخ قاسم: والد السيد نصر الله كان مع مسيرة الإسلام المحمدي الأصيل في تربيته لعائلته

لبنان

البابا لاوون في رسالة شكر للرئيس بري: لبنان نموذج للشجاعة والسلام
لبنان

البابا لاوون في رسالة شكر للرئيس بري: لبنان نموذج للشجاعة والسلام

2026-02-04 14:50
80

تلقى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري رسالة شكر من قداسة الحبر الأعظم لاوون الرابع عشر.

وقال البابا لاوون: "يسرني أن أوجه إلى دولتكم تحيتي مع أطيب الأماني لكم، ولجميع معاونيكم ليمنحكم الله تمام الصحة وموفور العافية"، مشيرًا إلى أنّه "بعد عودتي من زيارتي الرسولية إلى لبنان والتي تركت فيَّ أثرًا كبيرًا أود أن أعبر لدولتكم ولكل شعب لبنان عن مشاعري المفعمة بآيات الشكر والتقدير للاستقبال الحار والمليء بالمودة الذي استقبلتموني به وجميع مرافقيَّ".


وتابع البابا في رسالته: "في هذه الأيام التي أمضيتها بينكم، شعرتُ أن لبنان نموذجٌ حيٌ للشجاعة والصمود، ومن ثم فإن شعبه مدعوٌ إلى العمل معاً للحفاظ على ثقافة السلام والمصالحة رغم التحديات".

وأضاف: "قد أعجبت بروح التعاون والإصرار على مواجهة الصعاب وتحويلها إلى فرص للتلاقي والحوار بما يعزز الوحدة والأخوة في المجتمع اللبناني ، أشجعكم على الاستمرار في هذا المسعى النبيل ليظل لبنان دائماً مثالاً حياً للأمل والسلام".

وختم البابا رسالته: "أتمنى لكم ولشعب لبنان الحبيب أن تنعموا بالطمأنينة والأمان واسأل الله أن يحقق أمانيكم وتطلعاتكم مع دوام التقدم والازدهار".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان نبيه بري الفاتيكان
إقرأ المزيد
المزيد
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
لبنان منذ 20 دقيقة
فيّاض من أمام
فيّاض من أمام "الاسكوا": المقاومة خيار الشعب والضغط على لبنان لن يغيّر المعادلة
لبنان منذ 40 دقيقة
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
لبنان منذ 42 دقيقة
الرسول الأعظم أولى المستشفيات الصديقة للطفل
الرسول الأعظم أولى المستشفيات الصديقة للطفل
لبنان منذ 53 دقيقة
مقالات مرتبطة
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
لبنان منذ 20 دقيقة
بالصور| التجمع الجماهيري أمام مبنى الإسكوا في بيروت تنديدًا بالعدوان الصهيوني
بالصور| التجمع الجماهيري أمام مبنى الإسكوا في بيروت تنديدًا بالعدوان الصهيوني
خاص العهد منذ 40 دقيقة
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
لبنان منذ 42 دقيقة
الرسول الأعظم أولى المستشفيات الصديقة للطفل
الرسول الأعظم أولى المستشفيات الصديقة للطفل
لبنان منذ 53 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة