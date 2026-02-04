تلقى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري رسالة شكر من قداسة الحبر الأعظم لاوون الرابع عشر.

وقال البابا لاوون: "يسرني أن أوجه إلى دولتكم تحيتي مع أطيب الأماني لكم، ولجميع معاونيكم ليمنحكم الله تمام الصحة وموفور العافية"، مشيرًا إلى أنّه "بعد عودتي من زيارتي الرسولية إلى لبنان والتي تركت فيَّ أثرًا كبيرًا أود أن أعبر لدولتكم ولكل شعب لبنان عن مشاعري المفعمة بآيات الشكر والتقدير للاستقبال الحار والمليء بالمودة الذي استقبلتموني به وجميع مرافقيَّ".



وتابع البابا في رسالته: "في هذه الأيام التي أمضيتها بينكم، شعرتُ أن لبنان نموذجٌ حيٌ للشجاعة والصمود، ومن ثم فإن شعبه مدعوٌ إلى العمل معاً للحفاظ على ثقافة السلام والمصالحة رغم التحديات".

وأضاف: "قد أعجبت بروح التعاون والإصرار على مواجهة الصعاب وتحويلها إلى فرص للتلاقي والحوار بما يعزز الوحدة والأخوة في المجتمع اللبناني ، أشجعكم على الاستمرار في هذا المسعى النبيل ليظل لبنان دائماً مثالاً حياً للأمل والسلام".

وختم البابا رسالته: "أتمنى لكم ولشعب لبنان الحبيب أن تنعموا بالطمأنينة والأمان واسأل الله أن يحقق أمانيكم وتطلعاتكم مع دوام التقدم والازدهار".



