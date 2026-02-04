نوّه الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بشخصية المرحوم السيد عبد الكريم نصر الله والد شهيد الأمة السيد حسن نصر الله، لافتًا إلى أنه كان مع مسيرة الإسلام المحمدي الأصيل في تربيته لعائلته وأبنائه.

وفي كلمة له ألقاها في ختام مراسم عزاء بالراحل السيد عبد الكريم نصر الله، أقيمت اليوم الأربعاء (04 شباط/فبراير 2026)، في مجمع المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت قال الشيخ قاسم: "السيد عبد الكريم أنجب ولدًا مميزًا، نابغة، قائدًا، ملهمًا، هو سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله الذي خاض مسيرة المقاومة، وقيمته أنه مؤمن بذاته ومن نسل محمد وآل محمد عليهم السلام". داعيًا للتعلم من هذا الأب الجليل كيف نربي أولادنا ونعلمهم.

وأضاف سماحته: "يجب ألا نتطلع إلى كمية الكفر والانحطاط ومن يواجهنا، بل أن نتطلع إلى الله والقدرة التي أعطانا إياها ونعمل على تقديم النموذج الإسلامي الأصيل الذي ينتج المقاومة والنسل الطيب".

وختم الشيخ قاسم كلمته متوجهًا إلى "الإخوة في حركة أمل، وللبيئة المقاومة ولحزب الله وعائلته الصغيرة بوفاة السيد عبد الكريم ولقائد الأمة سماحة الإمام الخامنئي دام ظلّه".

