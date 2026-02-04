كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
السيد الحوثي يعزّي بوفاة والد السيد نصر الله ويشيد بدوره التربوي والإيماني
2026-02-04 16:03
"أنصار الله" تنعى والد السيد حسن نصر الله وتثني على دوره التربوي والإيماني
بعث قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، اليوم الأربعاء، برقية عزاء ومواساة في وفاة السيد عبد الكريم نصر الله، والد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، مؤكّدًا أنّ "رحيل الفقيد جاء بعد حياة حافلة وعامرة بالتقوى والاستقامة"، مشيدًا بالدور التربوي والإيماني الذي جسده الراحل في حياته.
 
وأوضح السيد الحوثي أنّ الفقيد "نجح في بناء أسرة مؤمنة تفرع منها شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، الذي حقق الله على يديه للإسلام والمسلمين خيرًا كثيرًا ونصرًا مؤزرًا ومآثر خالدة ستظل فخرًا للأمة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الإرث العظيم هو ثمرةً لتلك التربية الصالحة والاستقامة التي عاش عليها الراحل".
 
وفي ختام برقيته، توجّه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بخالص العزاء وأصدق المواساة إلى أسرة سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله وأقاربه الأعزاء، وإلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وإلى كافة منتسبي حزب الله وحركة أمل، سائلًا المولى عز وجل أنّ يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حزب الله اليمن حركة امل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي السيد حسن نصر الله
