استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب اليوم الأربعاء 04 شباط/فبراير 2026 في مقر طريق المطار، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مجتبى أماني في زيارة وداعية.

وتمنى الشيخ الخطيب للسفير أماني التوفيق في مهامه الجديدة، مثنيًا على جهوده ومساعيه في "توطيد عرى العلاقات الثنائية المشتركة بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها التباحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

واستقبل الشيخ الخطيب الدكتور حسين حمية الذي قدم له نسختين من كتابيه الموسومين بعنوان: "الإمام علي (ع) ومعالجة الفقر"، والآخر بعنوان: "الصراع الروسي الأوكراني"، وتمنى للدكتور حمية دوام التوفيق.

كما استقبل الشيخ الخطيب وفودًا شعبية وعلماء دين وشخصيات اجتماعية وتربوية وجرى استعراض الأوضاع العامة، كما استقبل عددًا من لجان الأوقاف من مناطق مختلفة أطلعته على أوضاع الأوقاف فيها.

