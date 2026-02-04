كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان
المقال التالي حزب الله يشيّع فقيد الجهاد والمقاومة الحاج محمد حسن خزعل في الهرمل

لبنان

الشيخ الخطيب استقبل السفير الإيراني في زيارة وداعية
لبنان

الشيخ الخطيب استقبل السفير الإيراني في زيارة وداعية

2026-02-04 16:14
81

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب اليوم الأربعاء 04 شباط/فبراير 2026 في مقر طريق المطار، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مجتبى أماني في زيارة وداعية.

وتمنى الشيخ الخطيب للسفير أماني التوفيق في مهامه الجديدة، مثنيًا على جهوده ومساعيه في "توطيد عرى العلاقات الثنائية المشتركة بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها التباحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

واستقبل الشيخ الخطيب الدكتور حسين حمية الذي قدم له نسختين من كتابيه الموسومين بعنوان: "الإمام علي (ع) ومعالجة الفقر"، والآخر بعنوان: "الصراع الروسي الأوكراني"، وتمنى للدكتور حمية دوام التوفيق.

كما استقبل الشيخ الخطيب وفودًا شعبية وعلماء دين وشخصيات اجتماعية وتربوية وجرى استعراض الأوضاع العامة، كما استقبل عددًا من لجان الأوقاف من مناطق مختلفة أطلعته على أوضاع الأوقاف فيها.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران الشيخ علي الخطيب مجتبى أماني
إقرأ المزيد
المزيد
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
لبنان منذ 21 دقيقة
فيّاض من أمام
فيّاض من أمام "الاسكوا": المقاومة خيار الشعب والضغط على لبنان لن يغيّر المعادلة
لبنان منذ 40 دقيقة
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
لبنان منذ 42 دقيقة
الرسول الأعظم أولى المستشفيات الصديقة للطفل
الرسول الأعظم أولى المستشفيات الصديقة للطفل
لبنان منذ 53 دقيقة
مقالات مرتبطة
الحرس الثوري: تعريض أمن إيران للخطر يعني عدم وجود نقطة آمنة لأميركا و
الحرس الثوري: تعريض أمن إيران للخطر يعني عدم وجود نقطة آمنة لأميركا و"إسرائيل"
إيران منذ دقيقتين
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
نقابات العمال أدانت جرائم العدو: ما يجري هو حرب شاملة على الحياة والعمل 
لبنان منذ 21 دقيقة
بالصور| التجمع الجماهيري أمام مبنى الإسكوا في بيروت تنديدًا بالعدوان الصهيوني
بالصور| التجمع الجماهيري أمام مبنى الإسكوا في بيروت تنديدًا بالعدوان الصهيوني
خاص العهد منذ 41 دقيقة
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
الشيخ يزبك معزيًا بالسيد عبد الكريم نصر الله: كُنت وستبقى أبًا للشهداء 
لبنان منذ 42 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة